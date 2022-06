Le cours des devises sur le marché des changes en Algérie, ce 14 juin 2022

Le Dinar Algérien est, depuis longtemps, la monnaie officielle en Algérie. Cependant, sa valeur à l’échange varie selon plusieurs facteurs comme le temps et le marché.

Le taux à l’échange de l’Euro, de la Livre Sterling et du Franc Suisse en Algérie

D’abord, l’Euro est, en ce jour, estimé à 153.25 DZD au square à l’achat, et à 153.33 DZD à la vente sur le marché officiel. Par contre, sur le marché parallèle, un Euro vaut 214 DZD à l’achat et 216 DZD à la vente.

Ensuite, la Livre Sterling est enregistrée à 179.26 DZD et 179.33 DZD, respectivement à l’achat et à la vente sur le marché interbancaire. En revanche, sur le marché noir, 1 GBP équivaut 253 DZD à l’achat et 256 DZD à la vente.

Enfin, le Franc Suisse coûte actuellement 147.62 DZD à l’achat, et 147.69 DZD à la vente sur le marché officiel des devises. Sur le marché noir, celui-ci peut être vendu à 207 DZD.

Le cours de change du Dollar Américain et du Dollar Canadien en Algérie

D’une part, le Dollar Américain vaut 146.33 DZD au square à l’achat et 146.35 DZD à la vente sur le marché interbancaire. Sur le marché parallèle, 1 USD peut être acheté à 202 DZD et vendu à 205 DZD.

D’autre part, le Dollar Canadien, quant à lui, coûte actuellement 114.04 DZD au square à l’achat et 114.09 DZD à la vente sur le marché interbancaire des changes. Cependant, sur le marché noir, 1 CAD vaut 152 DZD à l’achat et 155 DZD à la vente.

La valeur à l’échange du Dirham Emirati et du Dirham Marocain en Algérie

Le Dirham Emirati est estimé à 39.83 DZD au square à l’achat et 39.84 DZD à la vente, sur le marché interbancaire officiel. Sur le marché noir, 1 AED peut être vendu à 55 DZD.

Le Dirham Marocain coûte 14.76 DZD aussi bien à l’achat qu’à la vente sur le marché officiel. Par contre, sur le marché parallèle, le Dirham Marocain équivaut à 20 DZD rien qu’à la vente.

Le cours du Riyal Saoudien et du Dinar Tunisien sur le marché des changes Algérien

Le Riyal Saoudien, unité monétaire de l’Arabie Saoudite, est estimé à 39.00 DZD et 39.01 DZD, respectivement au square à l’achat et à la vente sur le marché officiel des devises. En revanche, sur le marché parallèle, 1 SAR vaut 54.00 DZD à la vente.

Concernant le Dinar Tunisien, son cours à l’achat sur le marché officiel est de 47.39 DZD et à la vente, il est de 47.87 DZD. Cependant, 1 TND coûte 67.50 DZD à la vente.