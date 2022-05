Le marché des devises en Algérie a, depuis longtemps, été caractérisé par la coexistence de deux principaux marchés : Le marché interbancaire officiel et le marché parallèle. Les devises ont ainsi des valeurs différentes en fonction du marché.

Le cours de change de l’Euro, du Livre Sterling et du Franc Suisse sur le marché interbancaire officiel et parallèle

L’Euro figure parmi les devises les plus utilisées en Algérie, et principalement en Afrique. Sa valeur étant instable et changeante, elle est passée de 153.48 DZD à 152.27 DZD du 07 au 17 mai 2022 à l’achat.

De ce fait, pour acheter 100 EUR en Dinar Algérien (DZD), il faudrait exactement 15 227 DZD. A la vente, l’écart est moindre, puisque 1 EUR peut se vendre à 152.34 DZD.

Pour illustrer la différence des cours sur le marché des devises, sur le marché parallèle, 1 EUR vaut 212 DZD à l’achat et 214 DZD à la vente. Effectivement, l’écart est assez conséquent.

Pour ce qui est du Livre Sterling, sa valeur est actuellement constante, puisqu’hier, la monnaie a été enregistrée à 178.53 DZD à l’achat, et aujourd’hui, elle a été enregistrée 178.97 DZD.

Au square à la vente, par contre, elle est proposée à 179.03 DZD en ce jour. Sur le marché parallèle, le livre Sterling s’achète à 256 DZD, et peut se vendre à 259 DZD.

Le Franc Suisse ou CHF, quant à lui, est offert pour 145.68 DZD au square à l’achat sur le marché officiel. Et il est vendu pour 145.75 DZD. Ainsi, si vous vendez 50 CHF sur le marché interbancaire des devises, vous pouvez obtenir 7287.5 DZD.

En revanche, si vous vendez sur le marché noir, vous pouvez gagner jusqu’à 10 225 DZD, ce qui fait 204.50 DZD pour 1 CHF.

La valeur du Dollar sur le marché officiel et parallèle des devises en Algérie

Le Dollar est la monnaie la plus connue dans le monde, elle est fréquemment utilisée dans les diverses transactions aussi bien nationales qu’internationales. Le Dollar est une monnaie courante aux Etats-Unis, au Canada, et même en Australie. Cependant, sa valeur diffère selon son pays d’origine.

D’une part, le Dollar Américain, communément appelé USD, est le plus utilisé et connu de tous. Sur le marché officiel des devises Algérien, 1 USD s’achète à 146.13 DZD, et se vend à 146.14 DZD. Par ailleurs, sur le marché noir, sa valeur peut atteindre les 200 DZD au square à l’achat, et 203 DZD au square à la vente.

D’autre part, le Dollar Canadien ou CAD est moins couteux que le US Dollar, puisqu’il s’achète à 112.90 DZD et se vend à 112.95 DZD sur le marché interbancaire des devises. Sa cotation étant différente sur le marché parallèle, et peut valoir 152 DZD à l’achat, et 155 DZD à la vente.

La cotation commerciale du Dinar Tunisien, du Riyal Saoudien en Algérie

Le coût du Dinar Tunisien sur le marché officiel des devises en Algérie est de 46.97 DZD au square à l’achat et de 47.45 DZD à la vente. Force est de constater que le Dinar Tunisien a une certaine valeur par rapport au Dinar Algérien. Sur le marché parallèle, un Dinar Tunisien se vend à 67.50 DZD.

Concernant le Riyal Saoudien, ou SAR, il s’achète à 38.95 DZD et se vend à 38.96 DZD. En revanche, le cours à la vente du SAR est de 54.00 DZD sur le marché noir.

Le coût à l’échange du Dirham Emirati et du Dirham Marocain sur le marché des devises Algérien

Le Dirham Emirati et le Dirham Marocain figurent parmi les principales devises en Algérie. Ces devises s’achètent respectivement à 39.77 DZD et à 14.42 DZD sur le marché officiel. Par contre, elles se vendent à 39.79 DZD et à 14.42 DZD.

Sur le marché parallèle, le Dirham Emirati est proposé à 55.00 DZD à la vente, le Dirham Marocain à 19.50 DZD.