Le CRB arrache une victoire à l’arraché face à Oued Fodda en Coupe d’Algérie, la vidéo fait le buzz

Le CRB arrache une victoire à l'arraché face à Oued Fodda en Coupe d'Algérie, la vidéo fait le buzz.

En proie à une crise suite à sa défaite en Coupe d’Afrique au Congo, le CR Belouizdad a réussi à arracher une victoire de justesse contre l’ORB Oued Fodda lors des 1/32e de finale de la Coupe.

Malgré un stade Nelson Mandela presque vide et une ouverture du score rapide par l’équipe adverse, le CRB a su rebondir grâce à son capitaine Raouf Benguit pour finalement s’imposer 2-1.

Le CR Belouizdad, une victoire à l’arraché après une crise

Après un revers cuisant en Coupe d’Afrique au Congo, le CR Belouizdad a connu des moments difficiles.


Hier, lors des 1/32e de finale de la Coupe, il a affronté l’ORB Oued Fodda, un club de troisième division. Dans un stade Nelson Mandela presque désert, le match s’est avéré être un véritable défi pour le CRB.

L’équipe adverse a marqué dès la 7e minute, mettant le CRB sous pression. Cependant, grâce à l’intervention décisive du capitaine Raouf Benguit, le CRB a réussi à égaliser à la 17e minute et à arracher la victoire à la dernière minute. Une victoire difficile, mais qui apporte un peu de réconfort au club en crise.

Un début de match surprenant, un stade presque vide !

Dans le silence presque total du stade Nelson Mandela, l’équipe de la wilaya de Chlef a surpris tout le monde en ouvrant le score dès la 7e minute.


Une réalisation précoce qui a mis le CR Belouizdad en difficulté et a ajouté une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs.

A lire aussi :  Algérie Poste et Djezzy dévoilent STUDENT CAMPUCE, une carte spéciale pour les bacheliers fraîchement diplômés

Cette situation inattendue est due à une erreur du jeune gardien Mokhtar, aligné dans les cages en l’absence de Châal et Zeghba. Sa relance maladroite au pied a été interceptée par un joueur adverse qui a rapidement alerté son coéquipier Boukbouka pour marquer le premier but du match.

Comment le capitaine Benguit a-t-il renversé la situation ?

Le rôle du capitaine Raouf Benguit a été déterminant pour le CRB. À la 17e minute, il a tiré un corner précis qui a permis à Bekkour de marquer de la tête et d’égaliser. Ce but a redonné espoir aux joueurs du Chabab.


En fin de match, à la 90e+1′, Benguit a brillamment servi Meziane avec une balle lobée. Ce dernier a surpris l’équipe adverse en marquant le but de la victoire. Malgré le score de 2-1 en leur faveur, les joueurs du CRB n’ont pas célébré. Cependant, cette victoire leur a apporté un certain soulagement.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Smail-Ben-Hawa

Écrit par Smail Ben Hawa

Diplômé en toursime, c'est la voie de la rédaction Web qu'a choisi Smail pour présenter ses découvertes touristiques. Il rédige sur l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et sur les destinations de vacances les plus prisées du Maghreb.