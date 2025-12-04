Le CRB arrache une victoire à l'arraché face à Oued Fodda en Coupe d'Algérie, la vidéo fait le buzz.

En proie à une crise suite à sa défaite en Coupe d’Afrique au Congo, le CR Belouizdad a réussi à arracher une victoire de justesse contre l’ORB Oued Fodda lors des 1/32e de finale de la Coupe.

Malgré un stade Nelson Mandela presque vide et une ouverture du score rapide par l’équipe adverse, le CRB a su rebondir grâce à son capitaine Raouf Benguit pour finalement s’imposer 2-1.

Le CR Belouizdad, une victoire à l’arraché après une crise

Après un revers cuisant en Coupe d’Afrique au Congo, le CR Belouizdad a connu des moments difficiles.

FULL TIME CR Belouizdad defeated Oued Fodda to advance to the next round of the Algeria Cup



Hier, lors des 1/32e de finale de la Coupe, il a affronté l’ORB Oued Fodda, un club de troisième division. Dans un stade Nelson Mandela presque désert, le match s’est avéré être un véritable défi pour le CRB.

L’équipe adverse a marqué dès la 7e minute, mettant le CRB sous pression. Cependant, grâce à l’intervention décisive du capitaine Raouf Benguit, le CRB a réussi à égaliser à la 17e minute et à arracher la victoire à la dernière minute. Une victoire difficile, mais qui apporte un peu de réconfort au club en crise.

Un début de match surprenant, un stade presque vide !

Dans le silence presque total du stade Nelson Mandela, l’équipe de la wilaya de Chlef a surpris tout le monde en ouvrant le score dès la 7e minute.

1/32 de finale de coupe d'Algérie seniors, Oued El foda ouvre le score à la 07 ème minute de jeu contre le CR Belouizdad au stade Nelson Mandela ! Le grand chabab va renverser la vapeur avec un score fleuve.



Une réalisation précoce qui a mis le CR Belouizdad en difficulté et a ajouté une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs.

Cette situation inattendue est due à une erreur du jeune gardien Mokhtar, aligné dans les cages en l’absence de Châal et Zeghba. Sa relance maladroite au pied a été interceptée par un joueur adverse qui a rapidement alerté son coéquipier Boukbouka pour marquer le premier but du match.

Comment le capitaine Benguit a-t-il renversé la situation ?

Le rôle du capitaine Raouf Benguit a été déterminant pour le CRB. À la 17e minute, il a tiré un corner précis qui a permis à Bekkour de marquer de la tête et d’égaliser. Ce but a redonné espoir aux joueurs du Chabab.

Le match entre le CRB et Oued El Foda s'est transformé en un pathétique spectacle. Benayada refuse d'exécuter le corner en raison des projectiles jetés par ses propres supporters. Benguit s'en charge et se prend une avalanche de bouteilles sur la tête. L'effet OTOHO



En fin de match, à la 90e+1′, Benguit a brillamment servi Meziane avec une balle lobée. Ce dernier a surpris l’équipe adverse en marquant le but de la victoire. Malgré le score de 2-1 en leur faveur, les joueurs du CRB n’ont pas célébré. Cependant, cette victoire leur a apporté un certain soulagement.