Le CRB clôture la CAF CC en beauté, une victoire à revivre en vidéo

Lors de la dernière journée de la phase de poules du Groupe C, le CR Belouizdad a triomphé face à l’AS Otoho sur le terrain du stade Nelson Mandela de Baraki.

Malgré une riposte de l’AS Otoho, le CRB a su maintenir son avance, assurant ainsi sa place en tête du groupe et sa qualification pour les quarts de finale.

Le CR Belouizdad s’impose face à l’AS Otoho dans un match palpitant

Dimanche soir, le stade Nelson Mandela de Baraki (Alger) a été le théâtre d’un match intense entre le CR Belouizdad et l’AS Otoho.

Le CRB, déterminé à conserver sa première place, a démarré fort avec un premier but signé Abdennour Belhocini à la 14e minute. Farid El Mellali a ensuite doublé la mise à la 44e minute, donnant une avance confortable au CRB.

Malgré ce score défavorable, l’AS Otoho n’a pas baissé les bras. Bandiougou Diallo a réduit l’écart à la 68e minute, mais le CRB a su tenir bon jusqu’à la fin du match, restant ainsi en tête du Groupe C.

Quels sont les résultats des autres matchs du groupe C ?

Dans l’autre rencontre du groupe C, le FC Stellenbosch d’Afrique du Sud et les Singida Black Stars de Tanzanie se sont neutralisés dans un match sans but.

Malgré une lutte acharnée, aucune des deux équipes n’a réussi à trouver le chemin des filets, aboutissant à un score vierge.

Cependant, ce résultat n’a pas eu d’impact significatif sur la qualification. En effet, les deux billets pour les quarts de finale ont été décrochés par le CR Belouizdad et l’AS Otoho, qui ont dominé le groupe C avec leurs performances impressionnantes tout au long de cette phase de poules.

Et après ? Qu’attendre des quarts de finale ?

L’USM Alger, autre représentant algérien, a également brillé dans le Groupe A. Malgré un match nul contre l’Olympique Club Safi, l’USMA a su conserver sa première place. Cette performance remarquable souligne la force du football algérien dans cette compétition.

Le CRB et l’USMA, leaders de leurs groupes respectifs, ne se rencontreront pas en quarts de finale, garantissant ainsi une présence algérienne en demi-finales.

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu au Caire, en Égypte, ajoutant une touche d’excitation supplémentaire à cette phase cruciale de la compétition.