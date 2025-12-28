Le CRB continue sur sa lancée victorieuse en Ligue 1, une nouvelle performance à découvrir en vidéo

Après deux défaites humiliantes, le CR Belouizdad semble avoir retrouvé son élan sous la houlette de l’entraîneur Sead Ramovic.

Avec trois victoires consécutives, dont une performance impressionnante contre l’ES Sétif, le club est en bonne voie pour se rapprocher du podium. Découvrez comment les joueurs du CRB ont dominé le terrain lors de leurs derniers matchs.

Le CR Belouizdad, une équipe en pleine renaissance !

Le CR Belouizdad a fait preuve d’une résilience remarquable, rebondissant après deux défaites dévastatrices contre l’AS Otoho et le MCA.

90+6′ | FULL TIME Victoire du CRB face à l’ES Sétif, très bon match de Kaassis, Khacef et Boussouar. Bonne rentrée de Benhamouda encore. CRB ❤️ 3️⃣-1️⃣ 🖤 ESS#CRB #LIGUE1MOBILIS pic.twitter.com/Q4HRYuaH45 — Belouizdad Actus 🇲🇨 (@BZActus) December 25, 2025



Ces revers ont été suivis par une impressionnante série de trois victoires consécutives, chaque match se soldant par un minimum de trois buts marqués.

La dernière victoire en date contre l’ES Sétif a confirmé cette tendance ascendante. L’équipe a dominé le match, notamment en première mi-temps, et a finalement remporté une victoire convaincante. Cette série de succès suggère que le CR Belouizdad est sur la voie de la renaissance.

Le rôle clé de Sead Ramovic dans la transformation du CRB

Sead Ramovic, l’entraîneur du CR Belouizdad, a joué un rôle crucial dans ce redressement spectaculaire.

Après les défaites contre l’AS Otoho et le MCA, il a su remobiliser son équipe et mettre en place des stratégies gagnantes qui ont conduit à trois victoires consécutives.

Troisième but pour le CRB face à l’ESS Inscrit par le tunisien Mohamed Ali Benhamouda sur un superbe centre de Khacef pic.twitter.com/aHZXYvh9jZ — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) December 25, 2025



Son coaching habile lors du match contre l’ES Sétif a été particulièrement remarquable. En faisant entrer Ben Hamouda, qui a marqué le but décisif, Ramovic a démontré sa capacité à prendre des décisions clés qui peuvent changer le cours d’un match. Son leadership et sa vision stratégique sont indéniablement des facteurs clés de la renaissance du CRB.

Retour sur le match décisif contre l’ES Sétif

Le CRB a brillé lors de son dernier affrontement avec l’ES Sétif, en particulier durant la première mi-temps où il a clairement dominé le jeu.

Les buts ont été marqués par Laouafi, Boussouar et Ben Hamouda, démontrant une performance d’équipe solide.

L’ESS a réussi à marquer un but grâce à Djahnit sur penalty, mais cela n’a pas suffi pour renverser la vapeur. Avec cette victoire, le CRB se rapproche du podium, totalisant 20 points et ayant encore un match en retard à jouer.