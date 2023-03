Le CRB en tête du championnat de Ligue 1 Mobilis, la JSK en deuxième division ?

Le CR Belouizdad n’a eu aucun mal à gagner le match contre le Hilal de Chelghoum Laïd, vendredi dernier, et prend ainsi plus encore le large en tête du classement. Avec cette victoire, les Chabab s’envolent à neuf points de leur premier poursuivant le CS Constantine, tout en ayant un match en moins.

De son côté, la JS Kabylie manque une occasion en or pour sortir la tête de l’eau en concédant un nul face à un adversaire direct, l’ASO Chlef, dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1 Mobilis.

Le CRB, leader incontestable

La victoire du CR Belouizdad est venue rapidement, puisqu’à la 6ème minute seulement, Haddad inscrit le but décisif qui permet au club championnat d’Algérie 2021 de conforter sa place en haut du classement. Grâce à ce succès, le CRB compte aujourd’hui 10 points d’avance sur son premier poursuivant, le CS Constantine (27 points) alors qu’il dispose d’un match en moins.

APS – Le CR Belouizdad, vainqueur jeudi en déplacement face au HB Chelghoum-Laïd (1-0), a creusé l’écart en tête du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, à l’occasion de la mise à jour de la 16e journée, devant se poursuivre vendredi.

L’unique #https://t.co/r6D83glWjg pic.twitter.com/xwbtgEBTvg — algerie.football (@algeriefootball) March 3, 2023



Cependant, ce n’est pas le cas des Canaris de Tizi-Ouzou, ex-champions d’Algérie 2016 et 2018, qui s’enlisent dans les profondeurs du classement après un nouvel échec, celui contre l’ASO Chlef, qui leur fait rater une opportunité pour se maintenir.

Match nul de la JSK à domicile 0-0 face à l’ASO Chlef, malgré avoir poussé en seconde période c’était insuffisant pour marquer pic.twitter.com/m6kIJOUnEy — Siele (@Siele_SP) March 3, 2023

Un tableau très serré

Outre ces deux rencontres, deux autres ont eu lieu durant la 25ème journée. Ainsi, l’USM Alger et le MC El Bayadh ont respectivement obtenu un nul (0-0) chacun, ce qui n’arrange pas leurs ambitions actuelles. Les Rouge et Noir sont sixièmes avec 26 points, alors que le MCEB partage la neuvième position avec l’US Biskra et le NC Magra, à 23 points chacun.

La course au maintien :

Après leur nul face à l’ASO Chlef, les Canaris de la JS Kabylie occupent provisoirement la 16ème place du classement général, avec 18 points. Ils devraient cependant se méfier du MO Béjaïa et du DRB Tadjenanet, placés à 17 et 15 points respectivement et qui se retrouvent dans la zone rouge.

Les objectifs des clubs engagés en finales des coupes :

L’USM Alger disputera le 27 Mai prochain la finale de Coupe d’Algérie contre le NA Hussein Dey, alors que la JS Kabylie devrait affronter le MCA le 3 Juin pour le trophée de la Supercoupe d’Algérie. Pour y parvenir, les deux clubs vont devoir faire preuve de beaucoup de détermination et de concentration.

Enfin, tous les regards se tourneront vers les deux clubs entrain de lutter pour le titre, le CR Belouizdad et le CS Constantine. Si le Chabab semble bien parti pour remporter le championnat d’Algérie 2023 pour la troisième année consécutive, les ambitions des Constantinois seront certainement renforcées par leur présence en finale de la Coupe de la CAF, qui aura lieu le 13 Novembre.

Sources