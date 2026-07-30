Le CRB enchaîne les matchs amicaux et révèle déjà des talents prometteurs

Le CR Belouizdad, sous la direction de son nouvel entraîneur Nabil Maâloul, se distingue par une préparation d’avant-saison exemplaire.

Actuellement en stage à Tabarka, en Tunisie, le club algérien affiche des performances prometteuses, renforcées par l’intégration réussie de nouveaux talents. Les supporters expriment leur satisfaction grandissante.

Le CR Belouizdad en tête de la préparation d’avant-saison

Le CR Belouizdad se distingue comme le club algérien le plus avancé dans sa préparation d’avant-saison.

🔴 Le CRB pourrait disputer trois matchs amicaux supplémentaires après la rencontre d’aujourd’hui, face à : 🇩🇿 Olympique Akbou

🇩🇿 CS Constantine

🇹🇳 Espérance Sportive de Tunis#CRB pic.twitter.com/mPzgqarLof — Belouizdad Actus 🇲🇨 (@BZActus) July 28, 2026



En stage à Tabarka, en Tunisie, depuis près de deux semaines, l’équipe a déjà disputé plusieurs matchs amicaux. Sous la direction de Nabil Maâloul, nommé cet été, le club a montré une progression notable.

🎙️ Les déclarations de l’entraîneur du CRB Nabil Maaloul au sujet de sa nomination, le stage et le mercato du club ! ❤️🤍🇹🇳#CRB pic.twitter.com/X3UujcXYqp — Belouizdad Actus 🇲🇨 (@BZActus) July 29, 2026



Ce séjour en Tunisie, combiné à l’expertise de Maâloul, a permis au CRB de peaufiner sa stratégie et d’intégrer efficacement ses nouveaux joueurs. Les supporters sont optimistes quant à la saison à venir, témoignant de la bonne gestion du club.

Analyse des matchs amicaux du CR Belouizdad

Lors des trois matchs amicaux, le CR Belouizdad a montré des performances encourageantes. Le match nul 1-1 contre Al Hazm Ras a permis de tester la résistance de l’équipe face à une opposition solide.

La victoire 1-0 contre le PSS Sakiet Eddair a démontré la capacité du CRB à maintenir un avantage, tandis que le succès 2-1 face à San Pedro a mis en lumière l’efficacité de la formation 4-3-3.



Ce dernier match a été particulièrement révélateur, avec des joueurs comme Mehdi Boudjemaâ et Yousri Bouzok se distinguant par leur impact sur le jeu.

Ces rencontres amicales sont cruciales pour identifier les forces et les faiblesses de l’équipe, offrant ainsi des pistes d’amélioration avant le début de la saison. Elles permettent également d’évaluer l’intégration des nouveaux joueurs et d’ajuster les stratégies en conséquence.

Des talents prometteurs déjà en lumière

Mehdi Boudjemaâ et Yousri Bouzok ont brillé lors des récents matchs amicaux, notamment en contribuant au premier but de Boussouar.

Leur performance a eu un impact positif sur l’équipe, renforçant la dynamique collective et suscitant l’enthousiasme des supporters.

Ces jeunes talents incarnent l’avenir du CR Belouizdad et témoignent de la qualité du recrutement effectué par le nouveau directeur sportif, Djaber Naamoune.

Avec encore douze jours de stage à Tabarka avant le retour en Algérie le 10 août, l’équipe a l’opportunité de continuer à peaufiner ses stratégies. Les supporters sont satisfaits du travail accompli jusqu’à présent, espérant que ces efforts se traduiront par une saison réussie.