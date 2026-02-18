Le CRB et l’USMA se préparent à affronter leurs rivaux en quart de finale de la CAF CC

Les clubs algériens USMA et CR Belouizdad se sont brillamment qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération.

Les matchs, prévus pour les 15 et 22 mars prochains, promettent d’être palpitants. Découvrez le programme détaillé des quarts et demi-finales ainsi que les adversaires de ces deux équipes phares du football algérien.

USMA et CR Belouizdad : deux clubs algériens en quart de finale de la CAF CC

L’Union Sportive Médina d’Alger (USMA) et le Chabab Riadhi de Belouizdad (CRB), deux clubs phares du football algérien, ont brillamment décroché leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF). L’USMA a su se démarquer en tête du groupe A avec un total impressionnant de 14 points.

De son côté, le CR Belouizdad n’a pas été en reste. Le club a dominé le groupe C avec une récolte de 15 points, affirmant ainsi sa suprématie.

Ces performances remarquables témoignent de l’excellence du football algérien sur la scène continentale.

Quels défis attendent l’USMA et le CRB en quart de finale ?

L’USMA se prépare à affronter l’AS Maniama, une équipe redoutable de la RD Congo qui a terminé deuxième du groupe B avec 12 points. Le match aller aura lieu à Kindu, en RDC, tandis que le retour se jouera au stade 5 juillet à Alger.

Quant au CR Belouizdad, il sera opposé à Al Masry, un adversaire coriace d’Egypte qui a fini deuxième du groupe D avec 10 points.

Le match aller se déroulera à Port-Said, en Egypte, avant un retour au stade Nelson Mandela à Baraki.

Et si l’USMA et le CRB passaient en demi-finale ?

Si l’USMA et le CRB parviennent à se qualifier, ils pourraient affronter des adversaires de taille en demi-finales.

L’USMA pourrait ainsi croiser le fer avec le vainqueur du duel marocain entre l’OC Safi et le Wydad AC.

De son côté, le CRB pourrait se mesurer au gagnant du match opposant l’AS Otoho du Congo à Zamalek d’Egypte.

Les quarts de finale sont prévus les 15 et 22 mars prochains. Le programme détaillé des quarts et demi-finales promet des rencontres palpitantes.