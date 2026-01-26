Le CRB fait un retour triomphant face à Stellenbosch, une victoire en images

Le CR Belouizdad s’est hissé en tête du groupe C de la Coupe de la Confédération africaine de football, suite à une victoire convaincante contre les Sud-Africains de Stellenbosch.

Cette performance remarquable est le fruit d’un travail d’équipe exemplaire et d’une stratégie bien rodée, permettant au club de se racheter après une défaite face aux Congolais d’Otoho d’Oyo.

Le CR Belouizdad, un leader incontesté du groupe C

Le CR Belouizdad s’est imposé comme le leader indiscutable du groupe C de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Cette position a été acquise grâce à une victoire décisive contre Stellenbosch lors de la 3e journée de la phase de poules.

Le CRB s’impose 2-0 face à Stellenbosch 🇿🇦 en CAF CC ! ✅🇩🇿 Grâce à cette victoire, les Belouizdadis prennent la tête de leur groupe avec 6 points, soit 2 points d’avance sur Stellenbosch 🇿🇦 et Singida 🇹🇿. pic.twitter.com/jPjS2nGnTu — ⭐️ Squadra Khadra 🇩🇿 (@Squadra213) January 25, 2026



Le match, qui s’est déroulé au stade Nelson-Mandela de Baraki, a vu le CRB prendre l’avantage dès les premières minutes, avec un but marqué par Abdennour Belhocini.

Malgré plusieurs occasions manquées en seconde période, le CRB a finalement scellé sa victoire avec un penalty transformé par Farid El-Mellali dans le temps additionnel.

Ce succès a propulsé le club en tête du classement avec 6 points, deux points devant Stellenbosch et Singida Black Stars.

Comment le CRB a-t-il renversé la vapeur après une défaite dévastatrice ?

Après une déroute face aux Congolais d’Otoho d’Oyo lors de la 2e journée, le CR Belouizdad a su rebondir.

GOL GOL GOL GOL GOL!!!!!!!!!!!!!!!! Farid Melali double the lead Vs Stellenbosch 🚩 CR Belouzdad 🇩🇿 2-0 Stellenbosch 🇿🇦 pic.twitter.com/rRgyr1MMS0 — richardfutbal (@richardfutbal) January 25, 2026



Les joueurs clés ont été au rendez-vous : Abdennour Belhocini a ouvert le score dès la 5e minute, tandis que Farid El-Mellali a scellé la victoire en temps additionnel.

La nouvelle recrue Salim Boukhanchouche a également joué un rôle crucial dans ce redressement. Titulaire pour ses grands débuts avec le club, il a apporté une nouvelle dynamique à l’équipe, contribuant ainsi à cette précieuse victoire qui a permis au CRB de prendre la tête du groupe.

Qu’attendre de la prochaine rencontre du CRB en Afrique du Sud ?

La 4e journée verra le CR Belouizdad se déplacer en Afrique du Sud pour un nouveau face-à-face avec Stellenbosch.

Le club, fort de sa récente victoire, se prépare activement pour ce match crucial. Les attentes sont élevées et l’équipe est déterminée à maintenir sa position de leader.

Par ailleurs, le match entre Otoho d’Oyo et Singida Black Stars sera également à surveiller. Son issue pourrait avoir un impact significatif sur le classement du groupe, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de suspense à cette phase de la compétition.