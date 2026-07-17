Le CRB mise sur un retour aux sources pour raviver la passion des supporters

Le CR Belouizdad célèbre son 64e anniversaire avec une transformation visuelle audacieuse. Un nouveau logo, inspiré des années 1960, incarne l’héritage et la fierté du club.

L’ajout d’une étoile dorée symbolise les 10 titres de champion d’Algérie, renforçant l’engagement envers ses racines historiques.

Un retour légendaire annoncé par le CR Belouizdad

Le CR Belouizdad a récemment enflammé la communauté de ses supporters en annonçant un retour légendaire, suscitant une vague de spéculations et d’enthousiasme.

Les fans, déjà ravis par les mouvements stratégiques du club durant le mercato, espéraient le retour de figures emblématiques telles qu’Amir Sayoud, dont le passage entre 2018 et 2021 a laissé une empreinte indélébile.

Finalement, à l’occasion du 64e anniversaire du club, le CRB a dévoilé une nouvelle identité visuelle.

Inspiré du logo des années 1960, ce nouvel écusson, sobre et élégant, arbore une étoile dorée symbolisant les 10 titres de champion d’Algérie, ravivant ainsi la passion et la fierté des supporters.

Une nouvelle identité visuelle pour le CR Belouizdad

À l’occasion de son 64e anniversaire, le CR Belouizdad a révélé un logo revisité, inspiré de celui des années 1960.

Ce nouvel écusson, en forme de diamant, conserve les éléments traditionnels tels que les lettres « C R B » et les bandes rouges et blanches, symboles intemporels du club.

La nouveauté réside dans l’ajout d’une étoile dorée, qui célèbre les 10 titres de champion d’Algérie remportés par le club.

Ce détail renforce l’héritage glorieux du CRB et ravive la fierté de ses supporters, tout en honorant son riche passé sportif.

Un héritage qui inspire

Le CR Belouizdad, fort de son histoire prestigieuse, incarne un héritage qui transcende les générations.

Fidèle à ses racines, le club s’engage à préserver l’esprit et les valeurs qui ont forgé sa renommée dans le football algérien. Ce lien indéfectible avec le passé inspire une fierté inébranlable chez ses supporters.

En réaffirmant son emblème historique, le CRB ne se contente pas de célébrer ses succès passés, mais il continue d’influencer la culture sportive du pays.

Son impact va au-delà du terrain, nourrissant la passion et l’engagement des amateurs de football à travers l’Algérie.