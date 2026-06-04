Le CRB rattrape la JS Saoura dans une rencontre pleine de rebondissements

L’USM Alger et le CR Belouizdad ont récemment captivé les fans de football lors d’un affrontement intense au stade olympique du 5-Juillet d’Alger.

Ce match de mise à jour de la 26e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis a offert des moments palpitants, avec des enjeux cruciaux pour les deux équipes en quête de succès.

Un match nul au sommet au stade du 5-Juillet

L’USM Alger et le CR Belouizdad se sont quittés sur un score de parité (1-1) lors d’une rencontre intense au stade du 5-Juillet. Dès la 4e minute, Mohamed Ali Ben Hammouda a donné l’avantage au CR Belouizdad avec un but rapide.

Cependant, l’USM Alger a su réagir avant la mi-temps grâce à un penalty transformé par Ahmed Khaldi à la 40e minute.

La seconde période a été marquée par un équilibre entre les deux équipes, sans qu’aucun but ne soit inscrit. Le CR Belouizdad a dû terminer le match à dix après l’expulsion de Naoufel Khacef à la 60e minute pour contestation.

Le CR Belouizdad à la poursuite de la JS Saoura

Le CR Belouizdad a rejoint la JS Saoura avec 52 points, mais reste derrière en raison des confrontations directes.



Pour espérer dépasser la JS Saoura, le CR Belouizdad doit obtenir au moins un point de plus lors des prochains matchs. Leur dernier match contre la JS Kabylie à Tizi Ouzou sera crucial.

En parallèle, la JS Saoura affrontera le CS Constantine. Si le CR Belouizdad veut s’emparer de la deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions, il devra surpasser la JS Saoura en termes de points, car en cas d’égalité, la JS Saoura garde l’avantage.

Derniers défis pour l’USM Alger et le CR Belouizdad

L’USM Alger, désormais dixième avec 37 points, se prépare à affronter l’ES Ben Aknoun pour un match de mise à jour crucial.

Une victoire pourrait améliorer leur position au classement et clore la saison sur une note positive. Ce match représente une opportunité pour l’USMA de consolider sa place dans le championnat.

De son côté, le CR Belouizdad se concentre sur son déplacement à Tizi Ouzou pour affronter la JS Kabylie.

Ce match est décisif pour leurs ambitions de Ligue des Champions. Le CRB doit surpasser la JS Saoura en points pour espérer décrocher la deuxième place qualificative.