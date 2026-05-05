Le CRB retrouve son élan en Ligue 1 après une déception en coupe avec une performance marquante

Le CR Belouizdad continue de faire vibrer ses supporters avec des performances remarquables. Après un récent revers en finale, le club a su rebondir avec brio lors d’un match crucial..

Découvrez comment cette victoire stratégique les rapproche de leurs objectifs, malgré les défis rencontrés sur le terrain.

Une victoire éclatante pour le CR Belouizdad

Après la déception de la finale de la Coupe d’Algérie, le CR Belouizdad a su se ressaisir en remportant son match en retard contre l’USM Khenchela au stade Nelson Mandela.

Meziane ouvre le score pour Le CR Belcourt face à USM Khenchela, passe D de Khacef. Grossière erreur du gardien de USMK, morseli.#Algérie #LIGUE1MOBILIS 🇩🇿 pic.twitter.com/30dT5dUmZ9 — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) May 4, 2026



Dès la 25e minute, Meziane a ouvert le score grâce à un une-deux astucieux avec Khacef, trompant le gardien adverse d’une frappe précise.



Peu après, un penalty accordé suite à une main de Badjo a permis au capitaine Benguit de doubler la mise à la 34e minute.

L’USM Khenchela a réduit l’écart à la 41e minute grâce à Etouga, bien servi par Matouti. Malgré une expulsion en seconde période, le CR Belouizdad a su maintenir son avance et s’imposer 3-1, se rapprochant ainsi des premières places du classement.

Une gestion exemplaire malgré l’infériorité numérique

En début de seconde mi-temps, le CR Belouizdad a consolidé son avance grâce à un troisième but signé Boukhachouche, suite à un débordement incisif de Meziane sur la gauche.

Ce but a permis à l’équipe de prendre une avance confortable, malgré la pression de l’USM Khenchela.

Goaaaaaaaaal Salim Boukhanchouche inscrit le troisième but pour le CRB face à Khenchela pic.twitter.com/hWBaYGCn8v — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) May 4, 2026



Après l’expulsion de Salim Boukhanchouche à la 71e minute, le CRB a fait preuve de résilience et de discipline tactique.

L’équipe a resserré ses lignes et a su gérer le rythme du match, empêchant l’adversaire de revenir au score. Cette victoire 3-1 témoigne de la détermination du CRB à rester compétitif dans la course au titre.

Un bond significatif au classement

Avec cette victoire cruciale, le CR Belouizdad totalise désormais 41 points, se rapprochant à seulement six points de la deuxième place.

Cette performance est d’autant plus prometteuse que le club a encore quatre matchs en retard à disputer, offrant ainsi de belles perspectives pour la suite de la saison.

Chaque match à venir représente une opportunité de se hisser encore plus haut dans le classement.

Cette victoire revêt une importance capitale pour le moral de l’équipe, surtout après la déception en Coupe d’Algérie.

Elle redonne confiance aux joueurs et renforce leur détermination à atteindre leurs objectifs en championnat. Le CRB semble prêt à relever les défis à venir avec optimisme et ambition.