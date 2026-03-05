Le CRB triomphe face au MCA dans un match à couper le souffle, la vidéo fait sensation

Plongez au cœur de l’électricité du stade Nelson Mandela où le CR Belouizdad a triomphé face au Mouloudia d’Alger en quart de finale de la Coupe d’Algérie.

Un match intense, marqué par des rebondissements et une victoire arrachée en prolongation malgré une infériorité numérique. Découvrez les moments clés de cette rencontre palpitante.

Le CRB et le MCA, un duel électrique en quart de finale

Le stade Nelson Mandela a été le théâtre d’un match intense entre le CR Belouizdad et le Mouloudia d’Alger lors des quarts de finale de la Coupe d’Algérie.

120+3′ | FULL TIME LE CRB ELIMINE LE MC ALGER ET ARRACHE LE BILLET VERS LES DEMI FINALES DE LA COUPE D’ALGÉRIE ! ✅❤️🤍#CRB pic.twitter.com/FSpRhTHJG4 — Belouizdad Actus 🇲🇨 (@BZActus) March 3, 2026



Le CRB, mené par son attaquant tunisien Ben Hamouda, a ouvert le score avec une tête décroisée sur un centre de Benayada à la 17e minute.

L’ambiance était électrisante, les supporters du Chabab jetant un nombre impressionnant d’objets sur le terrain.

Malgré cela, le Mouloudia a réussi à égaliser grâce à un penalty obtenu suite à une main de Keddad et converti par Ghezala à la 30e minute.

Comment le CRB a-t-il repris l’avantage malgré une expulsion ?

Le début de la seconde mi-temps a vu le CRB reprendre les devants. Khacef, avec une frappe extérieure du pied gauche, a réussi à tromper le gardien du Mouloudia après un décalage intelligent de Mezaiane à la 47e minute.

Cependant, le match a pris une tournure dramatique lorsque Belhocini a été expulsé à la 80e minute suite à un tacle dangereux sur Merwane Khelif.

Malgré cette expulsion qui a réduit le CRB à dix joueurs, l’équipe a su maintenir son avantage jusqu’à la fin du match.

La victoire inattendue du CRB en prolongation, un moment à revivre !

Malgré leur infériorité numérique, le CRB a créé la surprise en marquant le but décisif lors des prolongations.

À la 100e minute, Laouafi a su exploiter une balle aérienne mal défendue par Halaimia pour offrir la victoire à son équipe.

Le Mouloudia, bien que supérieur en nombre, n’a pas réussi à renverser la situation. Malgré leurs efforts intenses en fin de match, notamment de Bayazid, Naidji et Anatouf, ils n’ont pas réussi à égaliser, laissant ainsi le CRB accéder aux demi-finales de la Coupe d’Algérie.