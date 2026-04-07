Le Danielle Casanova de Corsica Línea reprend du service, la liaison maritime France-Algérie est de retour

Après des travaux d’entretien en 2023, le navire Danielle Casanova de Corsica Línea reprend du service sur les lignes maritimes reliant la France à l’Algérie.

Ce retour renforce la continuité des services entre Marseille, Sète et les ports algériens, assurant le transport simultané de passagers, de véhicules et de fret.

Le Danielle Casanova, un navire emblématique de retour sur les lignes France-Algérie

Le Danielle Casanova, navire emblématique de Corsica Línea, a été remis en service pour assurer la liaison maritime entre la France et l’Algérie.



Il dessert désormais les ports français de Marseille et Sète ainsi que les ports algériens d’Alger, Béjaïa et Skikda.

Jusqu’à récemment, ces traversées étaient effectuées par le Jean Nicoli. Le retour du Danielle Casanova sur cette ligne marque une nouvelle étape dans son histoire déjà riche, renforçant ainsi la continuité des services maritimes entre la France et l’Algérie.

Quels sont les atouts du Danielle Casanova après sa rénovation en 2023 ?

En 2023, le Danielle Casanova a bénéficié d’une rénovation majeure. Les travaux ont porté sur l’entretien mécanique et l’aménagement intérieur du navire, garantissant ainsi ses capacités opérationnelles. Ces améliorations ont permis de maintenir la possibilité de transport simultané de passagers, de véhicules et de fret.

Le navire peut accueillir jusqu’à 2 400 passagers et dispose d’un garage pouvant recevoir environ 700 véhicules.

Son espace de fret, couvrant 1 000 mètres linéaires, témoigne de sa grande capacité de transport. Ces caractéristiques font du Danielle Casanova un acteur clé dans la continuité des services maritimes entre la France et l’Algérie.

Danielle Casanova : plus qu’un navire, un symbole !

Le Danielle Casanova est bien plus qu’un simple navire pour Corsica Línea. Il est une unité emblématique de la flotte, assurant des traversées régulières entre Marseille, Sète et les ports algériens.

Son nom rend hommage à Danielle Casanova, militante communiste reconnue pour son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le retour du Danielle Casanova renforce la continuité des services maritimes sur les lignes France-Algérie.

Ce navire symbolise l’engagement de Corsica Línea à maintenir une liaison maritime régulière et fiable entre ces deux pays, contribuant ainsi à leur rapprochement économique et culturel.