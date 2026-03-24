Le derby MCA – USMA gâché une fois de plus, les fans expriment leur déception et leur inquiétude pour l’avenir du football algérien

Le derby algérois tant attendu entre le MC Alger et l’USM Alger se tiendra à huis clos le 30 mars prochain, suite aux incidents survenus lors du dernier match du MCA.

Malgré les sanctions infligées au club et à certains de ses membres, le MC Alger reste en tête du classement.

Un derby à huis clos : une décision qui fait débat

Le derby algérois, opposant le MC Alger à l’USM Alger, se tiendra sans public le 30 mars au stade Ali Ammar de Douera.

Cette décision a été prise par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) suite aux incidents survenus lors du précédent match du MCA contre l’USM Khenchela.

#Ligue1DZ | J17 🔴🟢 𝗠𝗖 𝗔𝗹𝗴𝗲𝗿 𝘃𝘀 𝗨𝗦𝗠𝗔 🔴⚫ 🗓 30 mars à 20:00h

🏟️ Stade Ali Ammar – Alger (huis-clos)#MCAUSMA pic.twitter.com/3ciUqeNiQL — USMA Xtra (@USMAXtra) March 23, 2026



Lors de cette rencontre, des fumigènes ont été utilisés et des projectiles lancés sur la pelouse, bien qu’aucun dommage corporel n’ait été enregistré.

Cette faute, considérée comme une cinquième infraction, a valu au club une sanction d’un match à huis clos ferme.

Sanctions et amendes : un coup dur pour le club

En plus du match à huis clos, le MC Alger a été frappé d’une amende de 1.000.000 DA pour cette cinquième infraction, conformément à l’article 69 du code disciplinaire. Cette sanction financière s’ajoute aux difficultés déjà rencontrées par le club.

Ayoub Ghazala, défenseur du MC Alger, et Khaled Benyahia, entraîneur en chef, ont également reçu des avertissements et des amendes.

De plus, une amende a été infligée au club pour le comportement inapproprié de ses dirigeants en fin de rencontre, ajoutant ainsi à la pression sur le club leader.

Le MC Alger toujours en tête malgré les obstacles

Malgré ces difficultés, le MC Alger reste indétrônable. Après la 24e journée, le club est toujours leader avec 46 points et quatre matchs en moins. Il devance ainsi la JS Saoura (40 pts, -1 match) et l’Olympic Akbou (39 pts, -2 matchs).

Les prochains matchs seront décisifs pour le MCA. Le club doit maintenir son avance tout en gérant les sanctions et les amendes.

La route vers le titre reste semée d’embûches, mais le MC Alger a prouvé sa capacité à surmonter les obstacles.