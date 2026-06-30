Le directeur de CMA CGM Algérie en visite chez Sayoud, une rencontre aux enjeux économiques majeurs

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a récemment rencontré Mohamed Mamouri, Directeur général de CMA CGM Algérie, à Alger.

Les discussions ont porté sur des questions d’intérêt commun, notamment dans le domaine de la marine marchande et des ports, selon un communiqué du ministère.

Rencontre officielle à Alger

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a accueilli, lundi à Alger, Mohamed Mamouri, Directeur général de CMA CGM Algérie.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques entre les deux entités.

📷 صور.. وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، يستقبل محمد معموري، المدير العام لشركة CMA CGM الجزائر. pic.twitter.com/EKaPeLB5I5 — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) June 29, 2026



Les discussions ont porté sur des sujets d’intérêt commun, notamment ceux liés à la marine marchande et aux infrastructures portuaires.

Cette réunion souligne l’importance de la coopération pour le développement économique et logistique du pays.

Enjeux économiques pour la marine marchande

Les échanges ont mis en lumière les défis économiques cruciaux pour la marine marchande, tels que l’optimisation des infrastructures portuaires et l’amélioration des services logistiques. Ces aspects sont essentiels pour renforcer la compétitivité du secteur maritime algérien.

En outre, la modernisation des ports et l’intégration de technologies avancées ont été identifiées comme des leviers stratégiques pour stimuler le commerce international.

Ces initiatives visent à positionner l’Algérie comme un hub maritime régional, contribuant ainsi à la croissance économique nationale.

Perspectives de développement et engagement mutuel

La collaboration entre le ministère et CMA CGM Algérie ouvre des perspectives prometteuses pour le développement économique du pays.

Les deux parties s’engagent à renforcer leurs liens pour améliorer les infrastructures portuaires, un élément clé pour dynamiser le commerce maritime.

Cette coopération offre des opportunités significatives, notamment en termes de création d’emplois et d’attraction d’investissements étrangers.

L’optimisme partagé par les deux entités témoigne de leur détermination à transformer l’Algérie en un acteur majeur du secteur maritime régional, stimulant ainsi la croissance économique durable.