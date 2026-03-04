Le duel tant attendu entre CRB et MCA ce soir, un quart de finale qui promet du spectacle

Les quarts de finale de la Coupe d’Algérie de football promettent des rencontres palpitantes les mardi et mercredi prochains.

Le derby tant attendu entre le CR Belouizdad et le MC Alger, la JSM Béjaïa qui espère surprendre face au CS Constantine, l’USM Alger face à la JS Saoura et enfin le duel entre deux clubs de Ligue 2 amateur, le CA Batna et le MC Saïda. Les demi-finales sont prévues pour le 7 avril.

Le choc des titans : CRB contre MCA, un duel historique

Les quarts de finale de la Coupe d’Algérie de football sont marqués par le match phare entre le CR Belouizdad (CRB) et le MC Alger (MCA).

Ce derby tant attendu est une rencontre historique, les deux équipes s’étant déjà affrontées à deux reprises dans cette compétition, avec un avantage pour le CRB qui a remporté les deux duels.



Le MCA, actuellement en tête de la Ligue 1 mais éliminé en phase de groupes de la Ligue des Champions, mise beaucoup sur ce match.

En effet, une victoire dans cette compétition pourrait sauver leur saison et leur permettre de décrocher un titre.

Qui seront les autres protagonistes de ces quarts de finale ?

La JSM Béjaïa, équipe de division inter-régions, espère surprendre le CS Constantine lors de leur confrontation. Cette équipe ambitieuse ne manque pas d’audace et pourrait bien créer la surprise.

Par ailleurs, un autre match à surveiller est celui entre l’USM Alger et la JS Saoura, deux équipes de Ligue 1. La JS Saoura a déjà prouvé sa supériorité en battant l’USM Alger à deux reprises cette saison.

Enfin, le dernier quart de finale mettra en scène deux clubs de Ligue 2 amateur : le CA Batna et le MC Saïda. Ces deux équipes, bien que moins connues, promettent une rencontre tout aussi passionnante et imprévisible.

Quels enjeux pour le CRB et l’USM Alger, co-détenteurs du record de victoires ?

Le CR Belouizdad (CRB) et l’USM Alger, détenant chacun 9 trophées, sont les équipes les plus titrées de la compétition. Le CRB, ayant perdu en finale l’année dernière, est déterminé à reconquérir le titre cette année.

Les demi-finales, prévues pour le mardi 7 avril prochain, promettent d’être des rencontres décisives et passionnantes.

Les enjeux sont importants pour ces deux équipes qui aspirent à ajouter un nouveau trophée à leur palmarès.