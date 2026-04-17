Le ferry « Tariq Ibn Ziyad » retrouve son port d’attache en Algérie après une longue escale technique en Grèce

Après plus de deux ans de rénovation en Grèce, le car-ferry « Tariq Ibn Ziyad » fait son grand retour en Algérie.

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), plus connue sous le nom d’Algérie Ferries, prépare activement la saison estivale 2026, avec une attention particulière portée à la qualité des services offerts aux passagers et à l’entretien régulier du navire.

Tariq Ibn Ziyad : le retour tant attendu d’un géant des mers

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), également connue sous le nom d’Algérie Ferries, a récemment annoncé le retour du car-ferry « Tariq Ibn Ziyad » sur les côtes algériennes.



Ce navire emblématique, absent depuis plus de deux ans pour des travaux de maintenance et de rénovation en Grèce, est un élément clé de la flotte d’Algérie Ferries.

À son arrivée au port d’Alger, une visite d’inspection a été effectuée par Djamel-Eddine Abdelghani Dridi, secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

Cette inspection a permis de vérifier la qualité des travaux réalisés et de souligner l’importance de ce navire pour le service de transport maritime algérien.

Deux années de travaux intensifs en Grèce

Durant ces deux années en Grèce, le Tariq Ibn Ziyad a subi d’importants travaux de maintenance et de rénovation.

Ces travaux étaient nécessaires pour garantir la sécurité des passagers et améliorer les conditions de voyage. Les espaces voyageurs, les équipements de sécurité et la salle des machines ont tous été rénovés.

Ces améliorations visent à offrir les meilleurs services aux passagers lors de sa mise en exploitation commerciale.

Elles permettront également d’assurer un entretien régulier du navire afin de préserver son état technique et opérationnel, essentiel pour répondre aux attentes des voyageurs.

Une inspection minutieuse pour une reprise en toute sécurité !

Djamel-Eddine Abdelghani Dridi a inspecté chaque compartiment du ferry, des espaces passagers aux équipements de sécurité, en passant par la salle des machines. Il a pu constater l’ampleur des travaux de rénovation qui ont transformé le navire.

Il a félicité l’équipe responsable de cette métamorphose et insisté sur l’importance d’un entretien régulier pour assurer le succès de la saison estivale 2026. Pour lui, offrir les meilleurs services aux passagers est une priorité absolue.