Le Festival de Timgad durera plus longtemps que prévue – Découvrez la date de cloture

Pour les retardataires, il est toujours possible d’assister à la 42e édition du festival de Timgad. En effet, à cause d’un malencontreux incident, le festival n’a pas pu se tenir à la date prévue.

Un faux départ qui a suscité beaucoup de réactions de la part des spectateurs et des instances dirigeantes du pays.

Après 2 ans passés sans festival, l’engouement autour de celui-ci était à son paroxysme. Aucun droit à l’erreur n’était accordé aux organisateurs de ce festival, dont les préparatifs ont commencé depuis le mois de ramadan.

Malheureusement, un imprévu est venu gâcher la fête, pour le plus grand malheur des organisateurs.

La ministre de la culture sanctionne

Il s’agit de l’un des plus grands événements culturels de l’année, le festival musical de Timgad est le rendez-vous annuel des plus grands artistes du pays, dans la wilaya de Batna. Après 2 ans d’absence, c’était le festival le plus attendu de la région et du pays tout entier.

À la soirée d’ouverture, Jeudi 28, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, une coupure de courant est venue interrompre la fête. La panne n’ayant pas pu être réparée, l’événement n’a pas pu continuer.

Présente à l’occasion, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji est vite montée au créneau. Dans un communiqué, elle aurait passé la responsabilité de l’événement à l’Office national de la Culture et de l’information. D’autre part, une enquête a été ouverte pour comprendre la nature du problème et saisir les responsables.

🇩🇿42e Festival International de Timgad wBatna 🇩🇿 pic.twitter.com/D05vGtvhmG — Chouly13T (@bboum714) July 30, 2022

Enfin, Soraya Mouloudji, a annoncé que le festival sera prolongé jusqu’au 1er août, pour satisfaire l’engouement des spectateurs qui se sont déplacés en masse.

Le festival a finalement pu reprendre ce vendredi, et continuera pour quelques jours.