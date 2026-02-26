Le feuilleton « El-Mouhadjir » fait l’objet d’une critique cinglante par un expert du cinéma, le SNPSP en ligne de mire

La série algérienne « El-Mouhadjir » fait l’objet d’une plainte du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) pour des scènes jugées attentatoires à la pudeur et à l’image du corps médical.

Le critique de cinéma Anis Koussim a réagi avec humour sur Facebook, suggérant que le syndicat devrait se concentrer sur les problèmes internes plutôt que sur une fiction télévisée.

« El-Mouhadjir » : une série qui divise, le SNPSP monte au créneau

La série algérienne « El-Mouhadjir » suscite la controverse. Le Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) a déposé une plainte auprès de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel pour des scènes jugées attentatoires à la pudeur et à l’image du corps médical.

Cette démarche a provoqué une réaction vive du critique de cinéma Anis Koussim, qui a critiqué le SNPSP sur son compte Facebook, suggérant que le syndicat devrait se concentrer sur les problèmes concrets dans les services de santé.



Les téléspectateurs sont également divisés face à cette série. Certains y voient une histoire inspirée de faits réels traitée avec un langage cinématographique, tandis que d’autres critiquent le contenu, le jugeant de mauvais goût et superficiel.

Cependant, l’opinion majoritaire semble pencher vers l’idée que l’œuvre n’est pas offensante pour les médecins ni pour leur statut social.

Anis Koussim, un critique de cinéma qui n’a pas sa langue dans sa poche !

Face à la plainte du SNPSP, Anis Koussim a réagi avec véhémence. Sur son compte Facebook, le critique de cinéma a suggéré que le syndicat devrait plutôt se concentrer sur les problèmes internes des services de santé, tels que l’état des sanitaires ou la qualité de la nourriture. Il a utilisé un ton sarcastique pour souligner l’absurdité de la situation.

En outre, il a fait appel à l’humour en comparant cette plainte à l’absence de réactions d’autres professions face à leur représentation irréaliste dans la fiction. Selon lui, les footballeurs et les zoologues savent distinguer la réalité de la fiction, une compétence que le SNPSP semble manquer.

Quand la fiction dépasse la réalité : le cas d’un épisode controversé

L’épisode qui a suscité l’ire du SNPSP met en scène un médecin harcelant une patiente dans un hôpital. Cette représentation est jugée contraire à l’éthique médicale, car elle véhicule une image négative des professionnels de santé.

Le syndicat reconnaît l’existence de comportements déviants dans le secteur, mais condamne leur mise en avant dans une série télévisée.

Suite à la diffusion de ces scènes, le SNPSP a demandé l’intervention du président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel. Le syndicat accuse la série de « promouvoir le vice » durant le mois sacré de Ramadan, portant atteinte à la noblesse du statut de médecin.