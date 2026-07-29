Le film tant attendu sur l’Émir Abdelkader démarre enfin son tournage après des années d’incertitude

Le projet de film sur l’Émir Abdelkader, figure emblématique de l’histoire algérienne, s’apprête à franchir une étape cruciale.

Avec l’annonce récente du président algérien, ce biopic ambitieux, destiné à une audience mondiale, promet de redéfinir les standards du cinéma historique tout en relançant l’industrie cinématographique nationale.

Lancement du tournage : une annonce présidentielle décisive

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a récemment annoncé le début du tournage du film sur l’Émir Abdelkader avant la fin de l’année 2027, marquant un tournant décisif pour ce projet longtemps retardé.



En s’impliquant personnellement, le président a réussi à surmonter les obstacles qui avaient freiné sa réalisation. Cette initiative est cruciale pour revitaliser le secteur cinématographique algérien, avec un soutien financier accru pour les productions nationales.

En outre, Tebboune a proposé la création d’un département dédié au cinéma au sein de la Télévision publique algérienne, soulignant l’importance de ce projet pour la culture nationale.

Une ambition internationale pour un film de référence

Le film sur l’Émir Abdelkader aspire à devenir une référence internationale, à l’instar de chefs-d’œuvre comme « La Bataille d’Alger ».

Pour atteindre cet objectif, une commission internationale de chercheurs et d’historiens a été mise en place pour garantir l’exactitude historique du récit. Cette démarche est essentielle pour éviter les écueils de la fiction et offrir une représentation fidèle des événements.

Par ailleurs, le film se distingue par son approche plurilingue et son casting cosmopolite, intégrant l’arabe classique, le dialecte levantin, l’anglais et le français. Cette diversité linguistique et culturelle vise à toucher un public mondial, tout en reflétant la complexité historique de l’époque.

Corriger l’histoire et valoriser la culture algérienne

Le film sur l’Émir Abdelkader vise à corriger les falsifications historiques en mettant en lumière la résistance nationale et les exactions de la colonisation française.

🇩🇿| Un film sur l’héros algérien Emir Abdelkader est en cours de production par l’établissement public “Al Djazaïri”. Ce film sera diffusé en #Algérie et à l’étranger. Le but de ce film est de rétablir la vraie image de notre héros, souvent approprié et mal représenté. #Culture pic.twitter.com/SulMMWvwul — The Algerian Post (@TheAlgiersPost) August 29, 2022



Ce projet cinématographique aborde sans détour des événements controversés, offrant une perspective authentique sur l’histoire algérienne. En parallèle, l’initiative de l’Université d’Oxford de créer une chaire dédiée à l’Émir Abdelkader a été saluée par le président Tebboune.

Cette reconnaissance internationale valorise l’Algérie et la culture musulmane, renforçant ainsi l’importance de ce projet. En célébrant une figure emblématique, le film et la chaire contribuent à une meilleure compréhension et appréciation de l’héritage culturel algérien.