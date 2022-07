Le footballeur Algérien Akim Zedadka, à peine recruté en France se démarque déjà

Un algérien évolue actuellement en ligue 1 Uber Eats en France. Il s’agit du footballeur algérien Akim Zedadka, une étoile montante qui n’a pas raté de montrer son professionnalisme depuis ses quelques années de carrière.

A cet effet, le latéral offensif algérien, évoluant actuellement dans un club Français, a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Découvrez dans cette édition tous les détails concernant le sort d’Akim Zedadka.

Une carrière sinueuse jusqu’en ligue 1 Uber Eats

Un parcours digne d’un athlète ! C’est ce qu’on pourrait qualifier de la carrière de ce jeune talent algérien. En effet, Akim Zedadka a franchi 5 divisions en l’espace de 5 ans.

Toutefois, il a dû passer par des moments sombres et parfois sinueux avant d’atteindre le plus haut niveau de la ligue française. C’est le cas comme par exemple de son contrat non prolongé avec la ligue 2 de Lens en 2016-2017 qui a poussé la forte tête algérienne à évoluer à Saint-Rémy en National 3.

Actuellement, le talentueux Akim Zedadka se trouve en ligue 1 avec le LOSC Lille pour trois saisons. Selon ce dernier, il est prêt à faire de son mieux pour se démarquer au sein de l’équipe.

Une intégration facile pour Akim Zedadka

Akim Zedadka montre déjà sa personnalité atypique à peine engagé avec le LOSC Lille. En effet, le néo-international algérien a déjà attiré l’attention des internautes suite à une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Akim Zedadka qui reprend la chanson « Bande Organisée » lors de sa présentation en tant que nouveau joueur du LOSC devant ses coéquipiers! 🇩🇿@AkimZed pic.twitter.com/z7acsgBNOj — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) July 25, 2022

On y voit le franco-algérien chanter le tube intitulé « Bande Organisée » du rappeur Jul avec vive voix et ce, à l’occasion de son bizutage, une pratique obligatoire pour toutes les nouvelles recrues de LOSC Lille. A l’égard de cette vidéo, il semble qu’Akim Zedadka s’est facilement intégré dans l’équipe.