Le Ghana soutient fermement le plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara, le considérant comme la solution la plus réaliste et durable.

Cette position a été réaffirmée lors de discussions à Accra entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, renforçant ainsi la dynamique internationale en faveur de la souveraineté marocaine.

Le Ghana soutient le plan d’autonomie marocain

Le Ghana considère le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme la seule solution viable et durable pour résoudre la question du Sahara.

#Sahara_marocain : La République du Ghana considère le plan d’autonomie comme la seule base réaliste et durable pour un règlement mutuellement acceptable de la question du Sahara pic.twitter.com/iJnCyonAbD — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) July 21, 2026



Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié après les discussions entre Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Maroc, et Samuel Okudzeto Ablakwa, son homologue ghanéen, à Accra.

Le Ghana a également salué la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui soutient les efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel pour mener des négociations basées sur la proposition marocaine, en vue d’un règlement juste et durable.

Une position alignée avec la dynamique internationale

La position du Ghana sur le Sahara marocain suscite des réactions contrastées en raison de son alignement avec la dynamique internationale promue par le Roi Mohammed VI.

En soutenant le plan d’autonomie marocain, le Ghana s’inscrit dans une tendance internationale qui privilégie une solution pragmatique et durable au conflit.

Cette approche est renforcée par l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui encourage les négociations sous l’égide du Secrétaire général.

Cependant, cette position peut être perçue différemment par les parties opposées au plan d’autonomie, créant ainsi des divergences d’opinion.

Une visite de travail qui renforce les liens

La visite de Nasser Bourita au Ghana, où il co-préside la 2e session de la Commission mixte de coopération, marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Cette rencontre permet de consolider les liens diplomatiques et économiques, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de collaboration.

En outre, le soutien du Ghana au plan d’autonomie marocain pour le Sahara témoigne d’une convergence de vues sur des questions régionales cruciales.

Cette position renforce la coopération entre le Maroc et le Ghana, tout en soulignant l’importance d’une approche concertée pour résoudre les conflits régionaux.