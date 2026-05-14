Le gouvernement explore un nouveau système d’aide pour mieux gérer les défis de la ligne minière Est

Le gouvernement, sous la direction du Premier ministre M. Sifi Ghrieb, explore des initiatives majeures pour renforcer la transformation numérique de l’Algérie.

Un projet ambitieux de système national d’aide à la prise de décision est en cours, visant à moderniser la gouvernance et améliorer la performance administrative à travers une approche trans-sectorielle innovante.

Un projet ambitieux pour une gouvernance moderne

Le Système National d’Aide à la Prise de Décision, initié par le président Abdelmadjid Tebboune, s’inscrit dans la transformation numérique de l’Algérie.

Ce projet vise à établir un écosystème numérique national efficace et sécurisé, en reliant divers secteurs pour croiser des données fiables.



En adoptant une approche trans-sectorielle, ce système moderne de gouvernance oriente les politiques publiques grâce à des statistiques précises.

Il ambitionne d’améliorer la performance administrative et la gestion des affaires publiques, tout en soutenant les choix stratégiques du pays.

Optimisation des ressources et prise de décision éclairée

Le projet de Système National d’Aide à la Prise de Décision adopte une approche trans-sectorielle, permettant de connecter différents secteurs et de croiser les données.

Cette interconnexion favorise une prise de décision plus éclairée, basée sur des informations précises et actualisées.

En améliorant la gestion des ressources, ce système vise à optimiser l’efficacité administrative. Il soutient les choix stratégiques du pays en fournissant des analyses détaillées, contribuant ainsi à une gestion plus efficace des affaires publiques et à une meilleure allocation des ressources.

Renouvellement de la ligne minière Est : un défi relevé

Le renouvellement de la voie et du ballast du tronçon Ain Sénour/Dréa de la ligne ferroviaire minière Est progresse de manière significative.

Ce projet est crucial pour le gouvernement, car il figure parmi les priorités discutées lors de la réunion présidée par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb.

Ce renouvellement est essentiel pour stimuler le développement économique et industriel de la région.

Il représente un défi majeur, nécessitant une coordination efficace et des ressources considérables pour moderniser l’infrastructure ferroviaire, essentielle au transport des ressources minières.