Le Groupe chimique tunisien alloue 140 millions de dinars pour verdir El Mdhilla, un pari audacieux pour l’environnement

Le Groupe chimique tunisien (GCT) s’engage dans une série de projets environnementaux à El Mdhilla, mobilisant un budget de 140 millions de dinars.

Ces initiatives, allant de la conversion d’unités industrielles à l’aménagement de zones de stockage, visent à réduire l’impact écologique tout en renforçant leur responsabilité sociétale.

Investissement majeur du Groupe chimique tunisien pour l’environnement

Le Groupe chimique tunisien (GCT) a dévoilé un plan ambitieux de projets environnementaux à El Mdhilla, avec un budget total de 140 millions de dinars.



Ces initiatives comprennent la conversion de l’unité d’acide sulfurique vers un système d’absorption double avec récupération de chaleur, le passage du combustible lourd au gaz naturel et la création d’une unité de dessalement d’eau par osmose inverse.

En juillet dernier, un appel d’offres a été lancé pour un projet majeur de réhabilitation environnementale de l’unité d’acide sulfurique.

Ce projet, d’un coût global de 82 millions de dinars, vise à réduire les émissions de dioxyde de soufre, à économiser l’énergie et à diminuer la consommation de soufre.

Amélioration de l’infrastructure environnementale

Le GCT prévoit également d’améliorer la zone de stockage du phosphogypse en y ajoutant une couche isolante en polyéthylène. Cette initiative vise à minimiser les impacts environnementaux liés au stockage de ce sous-produit industriel.

De plus, des systèmes de lavage des gaz seront installés pour les unités de production d’acide sulfurique et de triple superphosphate.

On voit enfin des actions concrètes pour protéger l’environnement autour des usines. Hichem, 27 ans, technicien de maintenance

En complément de ces mesures techniques, le groupe prévoit la plantation d’une ceinture verte autour de ses usines. Ce projet a pour objectif de créer un écran naturel qui contribuera à atténuer les nuisances sonores et visuelles, tout en améliorant la qualité de l’air.

Engagement sociétal du GCT

Le GCT ne se limite pas à l’environnement, il s’engage également dans des initiatives sociétales. Il a ainsi réhabilité six écoles primaires à Mdhilla et aménagé le stade municipal, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie locale.

Les nouvelles installations dans notre école ont changé le quotidien des élèves. C’est une bouffée d’espoir pour la région. Mounira, 32 ans, enseignante

De plus, le GCT a augmenté les subventions aux associations sportives d’El Mdhilla et Borj Akerma. Il a également acquis un scanner et un appareil de radiographie pour l’hôpital local d’El Mdhilla. Ces actions ont été discutées lors d’une séance de travail présidée par le gouverneur de la région, Slim Frouja.