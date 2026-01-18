Le jeune Dr Belkacem Mansour, 31 ans, réussit l’exploit de guérir 11 patients du cancer à Oran

Découvrez comment le Dr Belkacem Mansour, un jeune médecin algérien, a réussi à guérir onze patients atteints d’un grave cancer du sang grâce à une méthode innovante et accessible.

Parallèlement, l’Algérie se prépare à renforcer son infrastructure de santé avec la construction de nouveaux hôpitaux et centres hospitalo-universitaires.

L’exploit médical du Dr Belkacem Mansour : 11 patients guéris du cancer

À l’âge de 31 ans, le Dr Belkacem Mansour a réalisé un exploit médical remarquable. Ce jeune médecin d’Oran a réussi à guérir onze patients atteints d’un grave cancer du sang grâce à une méthode innovante et abordable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aghbala Taddertiw (@aghbala_taddertiw)



Cette prouesse a suscité l’admiration bien au-delà des frontières algériennes, attirant l’attention de la communauté scientifique internationale.

Face aux traitements coûteux habituellement utilisés pour ce type de cancer, le Dr Mansour a choisi une approche différente : l’autogreffe.

Cette méthode utilise un médicament simple et peu coûteux qui stimule l’organisme du patient pour combattre la maladie. Les résultats ont été impressionnants, tous les patients traités ayant été déclarés guéris.

L’autogreffe : une solution alternative et accessible contre le cancer du sang ?

L’autogreffe, méthode utilisée par le Dr Mansour, repose sur l’administration d’un médicament simple et peu coûteux qui stimule l’organisme du patient.

Voir des patients se rétablir avec une méthode plus légère et moins coûteuse change complètement notre regard sur la prise en charge du cancer du sang. Amel, 35 ans, infirmière hospitalière

Ce dernier produit alors des cellules capables de combattre la maladie à partir de sa propre moelle osseuse. Ces cellules jouent un rôle crucial dans la purification du sang et la régénération du système sanguin.

Grâce à cette approche, le corps devient l’outil principal de la guérison, réduisant ainsi les risques, les coûts et la dépendance aux traitements importés. Cette méthode innovante a permis de guérir tous les patients traités, prouvant son efficacité et son potentiel.

Vers une nouvelle ère pour la santé en Algérie : infrastructures et innovations !

Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudene, a annoncé l’ouverture prochaine de nouvelles infrastructures hospitalières à Alger.

Ces établissements seront équipés des technologies médicales les plus modernes, notamment en matière d’imagerie médicale.

En outre, deux nouveaux Centres Hospitalo-Universitaires sont prévus à l’est et à l’ouest de la capitale.

Ces projets s’inscrivent dans la stratégie du président Abdelmadjid Tebboune visant à développer le secteur de la santé en Algérie. Ils témoignent de l’engagement de l’État à renforcer les infrastructures et les ressources humaines pour améliorer la prise en charge des patients.