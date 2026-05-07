Le lait maternel, un allié précieux pour le développement cérébral et immunitaire des nourrissons

L’allaitement maternel offre une nutrition sur mesure, évoluant avec les besoins du nourrisson. Recommandé par l’OMS et l’UNICEF, il favorise le développement cérébral, renforce l’immunité et protège contre diverses maladies. Pour la mère, il réduit certains risques de santé et renforce le lien avec l’enfant.

La magie du lait maternel : une composition unique

Le lait maternel est un aliment parfaitement adapté aux besoins du nourrisson, offrant une composition variée et dynamique.

Il contient des protéines de haute qualité, des acides gras essentiels, des vitamines et des minéraux, tous calibrés pour soutenir le développement du bébé.

De plus, il est riche en facteurs immunologiques actifs qui renforcent les défenses naturelles du nourrisson.

Cette composition évolue en fonction de l’heure de la tétée, de l’âge du bébé et de son état de santé, garantissant ainsi une nutrition optimale et personnalisée à chaque étape de sa croissance.

Recommandations de l’OMS et de l’UNICEF sur l’allaitement maternel

L’OMS et l’UNICEF préconisent de commencer l’allaitement dans l’heure suivant la naissance pour maximiser les bienfaits du colostrum, riche en nutriments et anticorps.

Un allaitement exclusif pendant les six premiers mois est recommandé pour assurer une croissance et un développement optimaux.

Après cette période, l’introduction d’une alimentation complémentaire tout en poursuivant l’allaitement jusqu’à deux ans ou plus est conseillée.

Cette combinaison permet de répondre aux besoins nutritionnels croissants de l’enfant tout en continuant à lui offrir les protections immunitaires uniques du lait maternel.

Les bienfaits de l’allaitement pour le nourrisson et la mère

L’allaitement offre des avantages inestimables pour le nourrisson, notamment en favorisant la maturation de son système digestif et le développement de son cerveau grâce aux acides gras essentiels comme l’oméga-3 et le DHA.

Ces nutriments sont cruciaux pour la croissance cérébrale et le renforcement des défenses immunitaires, offrant une protection contre diverses infections.

Pour la mère, l’allaitement stimule la libération d’ocytocine, facilitant le retour de l’utérus à sa taille normale.

Il réduit également les risques de diabète de type 2 et de cancer du sein. La prolactine, quant à elle, aide à diminuer l’anxiété post-partum et renforce l’attachement mère-enfant, créant un lien protecteur durable.