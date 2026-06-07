Le Legacy Hotel d’Alger ferme ses portes, une page se tourne pour les habitués

Le The Legacy Luxury Hotel à Hydra, Alger, a récemment fermé ses portes suite à une affaire controversée impliquant le drapeau national.

Une enquête approfondie est en cours pour élucider les circonstances de cet incident, tandis que le ministère du Tourisme insiste sur le respect strict des lois hôtelières.

Fermeture du Legacy Hotel : une décision radicale

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a ordonné la fermeture du The Legacy Luxury Hotel à Hydra, Alger, en retirant son autorisation d’exploitation.

#Algérie : un hôtel fermé à #Alger après la profanation du drapeau national

Le ministère algérien du Tourisme et de l’Industrie traditionnelle a ordonné la fermeture immédiate du Legacy Luxury Hotel, établissement situé dans la commune d’Hydra à Alger, après la diffusion d’une… pic.twitter.com/XBKTymw9WC — La Nouvelle Tribune (@LNTribune) June 6, 2026



Cette décision fait suite à un incident impliquant une atteinte aux symboles de l’État et la profanation du drapeau national. Le ministère a souligné l’importance de respecter strictement les lois et règlements encadrant l’activité hôtelière.

Une enquête a été lancée pour déterminer les circonstances de l’affaire. Les autorités ont réaffirmé leur engagement à appliquer rigoureusement les mesures légales pour garantir le respect des obligations professionnelles des établissements hôteliers.

Incident déclencheur et enquête en cours

L’affaire a pris de l’ampleur après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant le drapeau national étendu au sol lors d’une manifestation musicale à l’hôtel.

Cet incident a suscité une vive réaction du public et des autorités, entraînant une enquête approfondie pour établir les responsabilités.

Le ministère a immédiatement dépêché une commission d’enquête sur place, dirigée par l’inspecteur général et la directrice du tourisme de la wilaya d’Alger.

Cette équipe est chargée de recueillir des preuves et de rédiger un rapport détaillé sur les faits, afin de prendre les mesures appropriées.

Réactions et mesures prises

La ministre Houria Meddahi a présidé une réunion ministérielle pour examiner les résultats de l’inspection sur le terrain.

À l’issue de cette réunion, des mesures strictes ont été prises, incluant la fermeture immédiate de l’hôtel et le retrait de son autorisation d’exploitation. Ces actions visent à garantir le respect des lois et règlements en vigueur.

En réponse, la direction de l’hôtel a publié un communiqué condamnant l’incident, tout en contestant les accusations de profanation.

L’établissement affirme son engagement à coopérer pleinement avec les autorités pour clarifier les faits et rétablir sa réputation.