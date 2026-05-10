Le marché des pneus en France atteint 6,5 millions d’unités par an, un défi pour les fabricants

Le marché des pneus en Algérie connaît une transformation majeure. Avec une demande annuelle de 6,5 millions d’unités, Naftal s’engage à stabiliser l’offre grâce à une production locale renforcée et des importations stratégiques.

Des mesures innovantes promettent une distribution efficace et une baisse significative des prix pour les automobilistes.

La demande de pneus en Algérie : un marché en pleine expansion

La demande annuelle de pneus en Algérie est estimée à 6,5 millions d’unités. Pour répondre à cette demande croissante, Naftal prévoit une offre globale de 8,3 millions de pneus, combinant importations et production locale.

La marque Iris joue un rôle clé dans cette stratégie, avec une production de 3,8 millions d’unités. Cette approche vise à satisfaire le marché tout en réduisant les déséquilibres récents.

Naftal s’engage à renforcer ses approvisionnements et à optimiser la distribution pour garantir la disponibilité des pneus aux automobilistes algériens.

Efforts de Naftal pour stabiliser le marché des pneumatiques

Le marché des pneumatiques en Algérie a été marqué par des tensions et des pratiques spéculatives, impactant négativement les automobilistes.

Pour contrer ces problèmes, Naftal a distribué 532 000 pneus depuis janvier, avec un taux d’écoulement de 90%, démontrant l’efficacité de son système de distribution.

Afin d’assurer une disponibilité continue et d’éviter de nouvelles tensions, Naftal prévoit de lancer de nouveaux appels d’offres pour acquérir 3,5 millions de pneus supplémentaires.

Ces mesures visent à stabiliser le marché et à garantir un accès équitable aux pneus pour tous les automobilistes.

Des prix en baisse : une aubaine pour les automobilistes !

Naftal a mis en place de nouvelles mesures pour réduire le prix des pneus de 35 à 55%. Les automobilistes pourront acheter jusqu’à quatre pneus par an en présentant une carte grise et une pièce d’identité. Les transactions se feront exclusivement par carte CIB, garantissant ainsi une transparence totale.

Pour assurer la disponibilité des pneus, Naftal a signé des accords d’approvisionnement avec Continental et Prometeon.

Ces partenariats visent à stabiliser le marché et à offrir aux automobilistes des pneus de qualité à des prix compétitifs, tout en évitant les pénuries.