Le Maroc secoué par un tremblement de terre de magnitude 4,9 ressenti dans plusieurs villes

Un séisme de magnitude 4,9 a secoué la mer d’Alboran près du détroit de Gibraltar en mars dernier. Ressenti dans plusieurs régions du sud de l’Espagne et du nord du Maroc, ce phénomène naturel n’a causé aucun dégât grâce à sa profondeur importante.

Cependant, il a suscité une certaine inquiétude parmi les habitants des zones urbaines densément peuplées.

Tremblement de terre en mer d’Alboran : un événement naturel surprenant

Le mardi 17 mars, un tremblement de terre a secoué la mer d’Alboran, près du détroit de Gibraltar. Ce séisme, d’une magnitude de 4,9 sur l’échelle de Richter, a surpris par son intensité.

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L’épicentre était localisé à environ 60 à 70 kilomètres à l’est de Sebta, plongé à une profondeur estimée de 97 kilomètres.

Malgré sa force, aucun dommage n’a été signalé. La raison ? Sa grande profondeur. En effet, plus un séisme est profond, moins il est susceptible de causer des dégâts en surface, permettant ainsi aux ondes sismiques de se propager sans provoquer de destructions.

Propagation des ondes sismiques : ressentis variés dans le sud de l’Espagne et le nord du Maroc

La propagation des ondes sismiques a été ressentie sur une large zone, touchant plusieurs régions du sud de l’Espagne et du nord du Maroc.

Les habitants de Tanger, Tétouan et Al Hoceïma ont rapporté avoir perçu des vibrations légères à modérées.

Le phénomène a également été perçu à Rabat, située à plus de 300 kilomètres de l’épicentre. Ces témoignages illustrent l’ampleur de la propagation du séisme, favorisée par sa profondeur importante.

L’impact psychologique du tremblement de terre : une inquiétude palpable

Plus de 750 personnes auraient ressenti la secousse, principalement au Maroc. Bien que les vibrations étaient généralement faibles et sans impact sur les structures, elles étaient suffisamment perceptibles pour causer une certaine inquiétude.

Cette anxiété était particulièrement notable dans les zones urbaines densément peuplées où l’ampleur de la propagation du phénomène a suscité une vive émotion parmi les habitants.