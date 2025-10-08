Le Maroc surprend en débloquant 2 millions de dollars pour des projets humanitaires à Gaza, un geste inattendu qui fait la différence.

Dans un geste surprenant et généreux, le Maroc a débloqué 2 millions de dollars pour soutenir des projets humanitaires à Gaza.

2 M Budget exceptionnel Le Maroc a débloqué 2 millions de dollars pour soutenir des projets humanitaires à Gaza au quatrième trimestre 2025, renforçant la résilience des populations locales.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, en charge de ces initiatives, vise à améliorer les conditions de vie des Palestiniens tout en renforçant leur résilience. Découvrez comment ce financement inattendu fait la différence dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin.

Mohamed Salem Cherkaoui, directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, a annoncé la mise en œuvre d’une série de projets d’un budget avoisinant les 2 millions de dollars au profit de la population palestinienne.#marocdiplomatique pic.twitter.com/lpEzwUZuWq — Maroc Diplomatique (@marocdiplomatic) October 8, 2025

Un investissement massif pour des projets humanitaires à Gaza

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a annoncé la mise en œuvre de divers projets humanitaires à Gaza, avec un budget de 2 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2025. Ces initiatives visent à soutenir les familles dans plusieurs camps du gouvernorat de la Ville Sainte, notamment Kalandia, Al-Eizariya et Abu Dis. Les projets englobent divers secteurs tels que l’élevage, la production laitière, la pâtisserie, la couture et les services esthétiques.

Secteur Objectif principal Impact attendu Élevage ovin et bovin Sécurité alimentaire Fournir des ressources alimentaires stables aux familles locales Produits laitiers & fromages Développement de l’agroalimentaire Création de revenus et valorisation des produits locaux Pâtisserie Création d’emplois Opportunités de travail pour les jeunes et les femmes Couture & broderie Formation et revenus Autonomisation économique des habitants Oléiculture Soutien aux agriculteurs Renforcement de l’économie locale et amélioration de la récolte d’olives

Entre le 7 octobre 2023 et le 30 juin 2025, l’Agence avait déjà lancé des projets d’une valeur de 6,5 millions de dollars. Ces efforts s’inscrivent dans le cadre d’un plan socio-économique visant à autonomiser les populations locales et à soutenir les agriculteurs et les professionnels à travers des initiatives concrètes de développement.

Domaines d’intervention des projets

Les domaines d’intervention de ces projets sont variés. Ils couvrent l’élevage ovin et bovin, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire locale. La production de fromages et de produits laitiers est également encouragée, favorisant le développement de l’industrie agroalimentaire. Par ailleurs, les secteurs de la pâtisserie, de la couture et de la broderie ne sont pas en reste, offrant des opportunités d’emploi et de revenus aux habitants.

Le matériel distribué pour l’élevage et la récolte des olives a transformé notre travail quotidien. Nous pouvons maintenant produire davantage et assurer la subsistance de nos familles. Omar, 35 ans, éleveur de bovins

Dans le cadre de la campagne « Aouna », des kiosques polyvalents équipés et du matériel de récolte des olives sont distribués aux oléiculteurs de la Ville Sainte. Cette initiative vise à renforcer le soutien aux agriculteurs palestiniens, essentiels pour l’économie locale et la subsistance des communautés.

L’impact de ces projets sur la population de Gaza

Les initiatives de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif ont un impact significatif sur la vie des Gazaouis. Elles apportent un soutien précieux à environ 300 enfants amputés lors du conflit israélien à Gaza et à 500 orphelins de deux parents. En outre, elles contribuent à renforcer le système éducatif et à promouvoir la santé mentale.

500 Orphelins aidés 500 orphelins de deux parents reçoivent un accompagnement essentiel pour leur éducation et leur développement personnel.

Une convention de financement a été signée entre l’Association marocaine d’appui à la reconstruction en Palestine et l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif. Les nouveaux projets financés par cette convention visent à renforcer la résilience des Palestiniens, à autonomiser les groupes vulnérables et à améliorer les conditions de vie à Al-Qods et à Gaza.