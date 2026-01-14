Le MCA en attente de prolongation pour franchir la prochaine étape, une vidéo fait le buzz

Le MC Alger a décroché sa place pour les quarts de finale de la Coupe d’Algérie 2025-2026, grâce à une victoire en prolongation contre l’ES Ben Aknoun.

Un match dominé par le Mouloudia, malgré une résistance notable de l’adversaire, et qui s’est joué sur un détail : un but contre son camp du défenseur de l’ESBA, Islem Chahrour.

Le MCA triomphe en prolongation : un récit de la victoire

120’ | FULL-TIME 🔥 Le MC Alger se qualifie pour les quarts de finale de Coupe d’Algérie 🏆 MC ALGER 1️⃣-0️⃣ ES Ben Aknoun

Le match s’est déroulé mardi soir au stade Ali-Ammar de Douera (Alger), et malgré de nombreuses occasions, le score est resté nul pendant le temps réglementaire.

La rencontre a finalement été décidée par un but contre son camp du défenseur de l’ESBA, Islem Chahrour, à la 95e minute. Ce coup du sort a permis au MCA de se qualifier pour le prochain tour de la compétition.

Les acteurs clés de la rencontre

L’ailier ivoirien Kipré Zunon Junior a joué un rôle crucial dans le but marqué, sa percée sur le côté gauche ayant conduit à l’autogoal décisif. Sa performance a été remarquable et a grandement contribué à la victoire du MCA.

Malgré la domination du Mouloudia, Boussouf, le gardien de l’ES Ben Aknoun, a su se démarquer par ses arrêts décisifs.

De son côté, Alexis Guendouz du MCA a brillé en neutralisant les trois rares occasions de l’adversaire, confirmant ainsi son importance dans cette rencontre.

Et maintenant, que nous réserve la suite de la Coupe d’Algérie ?

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie se poursuivent avec des rencontres palpitantes à venir. Jeudi, l’ES Mostaganem et la JS Saoura, deux équipes de Ligue 1, s’affronteront au stade Mohamed-Boumezreg de Chlef.

Le même jour, le CA Batna défiera le Paradou AC, tandis que le CR Belouizdad rencontrera l’ASM Oran. Vendredi, l’ASO Chlef jouera contre le MC Saïda, et le CS Constantine affrontera l’ES Sétif.

Enfin, samedi, la JSM Béjaïa sera opposée au NA Hussein-Dey. Ces matchs promettent une compétition intense et passionnante pour les quarts de finale.