Le MCA impressionne face à Sundowns avec une performance qui surprend les supporters

Le MCA impressionne face à Sundowns avec une performance qui surprend les supporters

Le MC Alger a entamé sa préparation estivale en Autriche avec un match amical contre Mamelodi Sundowns, se soldant par un score de 1-1.

L’entraîneur Khaled Ben Yahia a misé sur une équipe de joueurs cadres pour renforcer les automatismes et évaluer la forme physique, offrant ainsi un aperçu prometteur pour la saison à venir.

Un match amical en Autriche : un test révélateur

Le MC Alger a débuté sa préparation estivale en Autriche par un match amical contre Mamelodi Sundowns, se soldant par un score de 1-1.

Cette rencontre, première étape avant la saison 2026-2027, s’est déroulée dans un cadre propice à l’évaluation des joueurs.


L’entraîneur Khaled Ben Yahia a misé sur une équipe composée principalement de ses cadres, cherchant à renforcer les automatismes et à jauger la condition physique de ses joueurs.

Ce match a permis de mesurer le niveau du MCA face à une équipe ambitieuse, offrant ainsi des enseignements précieux pour la suite du stage.

Ferhat brille, mais Sundowns égalise

En seconde période, Zineddine Ferhat a illuminé le match à la 55e minute par un exploit individuel, donnant l’avantage au MC Alger.

Cependant, un moment de relâchement en fin de match a permis aux Sundowns d’égaliser, fixant le score à 1-1.

Ferhat brille, mais Sundowns égalise

En seconde période, Zineddine Ferhat a illuminé le match à la 55e minute par un exploit individuel, donnant l’avantage au MC Alger.

Sa performance confirme son potentiel à jouer un rôle clé cette saison, renforçant les espoirs du staff technique.

A lire aussi :  La foire de la rentrée à Alger attire les familles avec des surprises du 17 au 27 septembre


Cependant, un moment de relâchement en fin de match a permis aux Sundowns d’égaliser, fixant le score à 1-1.

Malgré cette égalisation tardive, le résultat reste encourageant pour le MCA, qui a pu évaluer son niveau face à une équipe compétitive. Le staff technique tire des enseignements précieux pour la suite du stage.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Smail-Ben-Hawa

Écrit par Smail Ben Hawa

Diplômé en toursime, c'est la voie de la rédaction Web qu'a choisi Smail pour présenter ses découvertes touristiques. Il rédige sur l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et sur les destinations de vacances les plus prisées du Maghreb.