Le MCA impressionne face à Sundowns avec une performance qui surprend les supporters

Le MC Alger a entamé sa préparation estivale en Autriche avec un match amical contre Mamelodi Sundowns, se soldant par un score de 1-1.

L’entraîneur Khaled Ben Yahia a misé sur une équipe de joueurs cadres pour renforcer les automatismes et évaluer la forme physique, offrant ainsi un aperçu prometteur pour la saison à venir.

Un match amical en Autriche : un test révélateur

Le MC Alger a débuté sa préparation estivale en Autriche par un match amical contre Mamelodi Sundowns, se soldant par un score de 1-1.

Cette rencontre, première étape avant la saison 2026-2027, s’est déroulée dans un cadre propice à l’évaluation des joueurs.

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L’entraîneur Khaled Ben Yahia a misé sur une équipe composée principalement de ses cadres, cherchant à renforcer les automatismes et à jauger la condition physique de ses joueurs.

Ce match a permis de mesurer le niveau du MCA face à une équipe ambitieuse, offrant ainsi des enseignements précieux pour la suite du stage.

Ferhat brille, mais Sundowns égalise

En seconde période, Zineddine Ferhat a illuminé le match à la 55e minute par un exploit individuel, donnant l’avantage au MC Alger.

Cependant, un moment de relâchement en fin de match a permis aux Sundowns d’égaliser, fixant le score à 1-1.

Ferhat brille, mais Sundowns égalise

En seconde période, Zineddine Ferhat a illuminé le match à la 55e minute par un exploit individuel, donnant l’avantage au MC Alger.

Sa performance confirme son potentiel à jouer un rôle clé cette saison, renforçant les espoirs du staff technique.

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Cependant, un moment de relâchement en fin de match a permis aux Sundowns d’égaliser, fixant le score à 1-1.

Malgré cette égalisation tardive, le résultat reste encourageant pour le MCA, qui a pu évaluer son niveau face à une équipe compétitive. Le staff technique tire des enseignements précieux pour la suite du stage.