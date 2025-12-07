Le MCO sort de la Coupe d’Algérie, l’USMH s’impose avec brio et se qualifie pour le prochain tour

Les 1/32e de finale de la Coupe d’Algérie ont réservé leur lot de surprises avec des éliminations inattendues et des qualifications arrachées au bout du suspense.

Retour sur ces matchs haletants qui ont vu le CR Belouizdad passer de justesse, le MC Oran tomber à domicile et l’ASO Chlef s’imposer grâce à son attaquant togolais Avotor.

Surprises et déceptions lors des 1/32e de finale de la Coupe d’Algérie

Les matchs des 1/32e de finale de la Coupe d’Algérie ont réservé leur lot de surprises et de déceptions.

Le MC Oran, éliminé à domicile par l’ES Mostaganem (1-2), a été le principal point de chute. Malgré une ouverture du score de Kerroum, les Vert et Blanc ont renversé la situation grâce à Motrani et Askar.

De son côté, le CR Belouizdad a eu du mal à se qualifier, témoignant de la compétitivité de ces rencontres. D’autres équipes comme l’ASO Chlef et le CS Constantine ont réussi à passer ce tour sans trop de difficultés.

Qualifications marquantes en Ligue 1

Le MB Rouissat, autre club de Ligue 1, a été éliminé par l’USMK. La défaite s’est jouée sur un unique but d’Ammar Oukil, inscrit à la 15e minute du match. Cette élimination précoce est une surprise pour les supporters du MB Rouissat.

En revanche, l’ASO Chlef et le CS Constantine ont réussi à se qualifier. L’ASO Chlef a remporté son match contre le CA Sidi Abdelmoumen grâce à un but de son attaquant togolais Avotor.

Le magnifique but inscrit par le milieu du CS Constantine Mohamed Benchaira 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/2ZYZ1iozJA — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) December 6, 2025



De son côté, le CS Constantine a battu la JS El Biar après prolongation, témoignant de l’intensité de cette rencontre.

L’USM El Harrach brille et se qualifie pour le prochain tour !

En Ligue 2, l’USM El Harrach a brillamment remporté son duel contre le MO Bejaia. Les buts de Bchou et Zouari ont permis à l’équipe de s’imposer avec un score de 1-2, assurant ainsi leur qualification pour le prochain tour.

D’autres équipes ont également réussi à se qualifier : le NA Hussein Dey, l’ASM Oran, l’ESM Kolea et le MB Barika.

Ces qualifications témoignent de la compétitivité et du niveau élevé de jeu observés lors de ces matchs de Coupe d’Algérie.