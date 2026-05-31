Le ministère de la Santé dévoile une plateforme pour simplifier l’équivalence des diplômes, un soulagement pour de nombreux professionnels

Le ministère de la Santé révolutionne l’administration avec le lancement d’une plateforme numérique dédiée à l’équivalence des diplômes algériens.

Cette initiative, visant à simplifier les démarches administratives, permet aux citoyens de soumettre leurs dossiers en ligne, garantissant ainsi une procédure plus rapide et efficace.

Lancement d’une plateforme numérique pour l’équivalence des diplômes

Le ministère de la Santé a récemment inauguré une plateforme numérique dédiée à l’équivalence des diplômes pour les professionnels formés en Algérie.

Cette initiative s’inscrit dans un effort plus large de numérisation et de simplification des procédures administratives.

إطلاق منصة رقمية لإيداع ودراسة طلبات معادلة الشهادات الأجنبية في مجالي شبه الطبي والقابلة . pic.twitter.com/4nqwqBoQ9H — Ministère de la Santé Algérie وزارة الصحة الجزائر (@Sante_Gouv_dz) May 30, 2026



Elle vise à faciliter le dépôt et l’examen des demandes d’équivalence, permettant ainsi un traitement plus rapide et efficace des dossiers.

Cette plateforme est cruciale pour les diplômés des établissements algériens, leur offrant un accès simplifié aux démarches administratives nécessaires pour valider leurs qualifications professionnelles.

Procédure simplifiée pour le dépôt des dossiers d’équivalence

Pour déposer votre dossier d’équivalence de diplôme, il est impératif d’utiliser exclusivement le lien https://equivalence.sante.gov.dz.

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🚨إطلاق منصة رقمية لإيداع ودراسة طلبات معادلة الشهادات الأجنبية في مجالي شبه الطبي والقابلة

🚨عملية إيداع الملفات تتم حصريا… pic.twitter.com/PrsvE0mBZN — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) May 30, 2026



Cette plateforme numérique a été mise en place pour centraliser et simplifier le processus de dépôt. Les citoyens doivent s’assurer que tous les documents requis sont téléversés dans les formats prescrits.

La clarté des documents joints est essentielle pour éviter tout retard ou rejet de la demande. En suivant ces directives, vous contribuerez à un traitement plus fluide et rapide de votre dossier, facilitant ainsi l’obtention de l’équivalence.

Une avancée pour les diplômes étrangers

La mise en place d’une nouvelle plateforme numérique pour les demandes d’équivalence des diplômes étrangers en formation paramédicale et de sage-femme marque une avancée significative.

Elle permet de moderniser l’administration en centralisant les démarches, ce qui améliore la qualité du service offert aux utilisateurs.

Grâce à cette plateforme, les citoyens peuvent soumettre leurs dossiers en ligne, réduisant ainsi les délais de traitement.

En simplifiant les procédures administratives, cette initiative facilite l’accès à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Les utilisateurs bénéficient d’un processus plus transparent et efficace, renforçant ainsi la confiance dans le système administratif.