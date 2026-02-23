Le Ministère de la Santé insiste sur l’importance de la vaccination contre la polio, un appel vibrant aux parents

Le Ministère de la Santé insiste sur l’importance de la vaccination régulière des enfants, suite aux résultats remarquables obtenus lors de la récente campagne nationale contre la poliomyélite.

Il appelle à une mobilisation continue pour garantir un avenir sain et durable aux enfants, tout en soulignant le rôle crucial des familles et des professionnels de la santé dans ce processus.

La vaccination contre la polio : un impératif pour la santé publique !

Le Ministère de la Santé souligne l’importance cruciale de la vaccination régulière des enfants contre la poliomyélite.

وزارة الصحة تدعو الأولياء لاستكمال جرعات التلقيح ضد شلل الأطفال

دعت وزارة الصحة إلى مواصلة الالتزام بالتلقيح الروتيني للأطفال، لتعزيز المكاسب المحققة في إطار الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال. pic.twitter.com/ppKjs0CWjy — Elayem News – الأيام نيوز (@elayemnews) February 21, 2026



Cette mesure est essentielle pour renforcer les acquis de la récente campagne nationale contre cette maladie, qui a enregistré des taux de couverture impressionnants.

En effet, la première phase a atteint 95%, la deuxième 96% et la troisième 94%. Ces résultats remarquables témoignent de l’engagement des professionnels de la santé et de l’implication des familles.

La vaccination systématique est un pilier fondamental de la politique de santé publique.Elle offre une protection continue contre plusieurs maladies évitables, dont la polio, une maladie virale grave pouvant entraîner des paralysies irréversibles.

Les autorités sanitaires insistent sur le fait que ces maladies peuvent réapparaître si la couverture vaccinale diminue.

Des taux de couverture vaccinale remarquables : comment est-ce possible ?

La campagne nationale contre la poliomyélite a affiché des taux de couverture exceptionnels, avec 95% pour la première phase, 96% pour la deuxième et 94% pour la troisième.



Ces chiffres impressionnants sont le fruit d’un engagement sans faille des professionnels de santé et d’une participation active des familles.

Cette mobilisation collective a permis de renforcer la protection des enfants contre la polio, une maladie potentiellement dévastatrice.

Il est crucial de maintenir cette dynamique pour préserver les acquis sanitaires et éviter toute résurgence de la maladie.

Parents, votre rôle est crucial dans la lutte contre la polio !

Le Ministère de la Santé appelle les parents à respecter le calendrier national de vaccination et à s’assurer que leurs enfants ont reçu toutes les doses nécessaires.

Cette démarche est essentielle pour prévenir la réapparition de maladies évitables, observée dans plusieurs régions du monde.



Le ministère reste fermement engagé en faveur de la vaccination systématique et appelle à une mobilisation continue.

L’objectif est clair : garantir un avenir sain et durable aux enfants en préservant les acquis sanitaires et en évitant toute résurgence de maladies au niveau national.