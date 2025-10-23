Le Ministère de l’Intérieur tunisien lance un concours externe, les inscriptions à distance débutent le 27 octobre

Le Ministère de l’Intérieur lance un concours externe pour le recrutement d’Ingénieurs Principaux. Les inscriptions, ouvertes du 27 octobre au 17 novembre 2025, visent à pourvoir cinq postes dans les domaines des télécommunications, de l’informatique et du génie civil.

Préparez-vous à soumettre votre candidature en ligne et à passer une épreuve orale si vous êtes sélectionné.

Un concours externe pour le recrutement d’ingénieurs : une initiative du Ministère de l’Intérieur

Le Ministère de l’Intérieur lance un concours externe visant à recruter des Ingénieurs Principaux pour le corps commun des Ingénieurs des Administrations Publiques. Cette démarche vise à renforcer les compétences techniques au sein de l’administration publique.

Les postes à pourvoir concernent deux ingénieurs en télécommunications, deux ingénieurs en informatique et un ingénieur spécialisé en génie civil. Les candidats intéressés sont invités à s’inscrire en ligne pour participer à ce concours.

Comment s’inscrire à ce concours ? Les étapes clés à ne pas manquer !

L’inscription au concours débute le 27 octobre 2025 et se termine le 17 novembre 2025. Pour participer, les candidats doivent se rendre sur le site https://recrutementdaf.interieur.gov.tn pour remplir et retirer le formulaire de candidature en ligne.

Il est crucial de fournir des informations complètes et claires lors de l’inscription. En effet, toute candidature électronique incomplète ou peu claire sera automatiquement rejetée. Assurez-vous donc de bien remplir tous les champs requis dans le formulaire.

Quels sont les critères de sélection et comment se préparer pour l’épreuve orale ?

Le comité du concours effectue un classement automatique des candidats en fonction des informations fournies dans le formulaire de candidature.

Ce classement est basé sur la moyenne obtenue au baccalauréat (coefficient 1) et la moyenne des années d’études réussies pour l’obtention du Diplôme National d’Ingénieur ou équivalent (coefficient 2).



Les candidats classés aux premiers rangs seront invités à soumettre leurs dossiers de candidature.

Une épreuve orale (coefficient 2), portant sur un sujet de la spécialité, sera organisée pour les candidats sélectionnés. Il est donc essentiel de bien se préparer pour cette épreuve.