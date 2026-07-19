Le ministère et la gendarmerie unissent leurs forces pour alléger nos routes des poids lourds surchargés

Le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base collabore avec le Commandement de la Gendarmerie nationale pour équiper les unités en stations mobiles de pesage.

Cette initiative vise à protéger les infrastructures routières et à réduire les accidents en contrôlant la surcharge des poids lourds, tout en renforçant la coordination intersectorielle.

Signature de la convention : Un pas décisif pour nos routes

Le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base a signé une convention avec le Commandement de la Gendarmerie nationale pour équiper les unités de stations mobiles de pesage.

▶️مركبات الوزن الثقيل: وزارة #الأشغال_العمومية و #الدرك_الوطني يوقعان اتفاقية لتعزيز مراقبة الحمولة الزائدة pic.twitter.com/pjxLZ5RTRx — Algérie Presse Service وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) July 18, 2026



Cette initiative vise à contrôler la charge des poids lourds et à détecter les infractions de surcharge, renforçant ainsi la sécurité routière.

En dotant la Gendarmerie de ces outils, la convention contribue à protéger les infrastructures routières et à réduire les accidents. Elle souligne l’importance de respecter les charges légales pour préserver les routes et garantir la sécurité des usagers.

Impact de la surcharge sur les infrastructures

La surcharge des poids lourds accélère la dégradation des routes, ponts et ouvrages d’art, réduisant leur durée de vie. Cette usure prématurée entraîne des coûts de maintenance élevés et compromet la sécurité routière.

📍قيادة الدرك الوطني: توقيع إتفاق مع وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بخصوص تزويد وحدات الدرك الوطني بمحطات الوزن المتنقلة لإستعمالها في معاينة المخالفات المتعلقة بالوزن في الطرق. pic.twitter.com/H2ASGJfgJV — Almasdar dz (@DzAlmasdar) July 18, 2026



En 2025, les contrôles techniques ont révélé que plus de 6 millions de véhicules ont été inspectés, avec des défaillances fréquentes dans les systèmes de freinage et de direction. Cette dégradation augmente le risque d’accidents, mettant en danger les usagers.

En 2025, l’Algérie a enregistré 7.735 accidents, causant 2.996 décès. La surcharge des véhicules est un facteur aggravant, soulignant l’urgence de respecter les charges légales.

Une coordination intersectorielle pour une sécurité optimale

La coordination entre les ministères de la Défense nationale, de l’Intérieur, des Collectivités locales, des Transports et de la Justice est cruciale pour garantir l’efficacité des contrôles et l’application de la loi.

Cette synergie permet de renforcer les mesures de prévention et de sensibilisation, essentielles pour lutter contre la surcharge des véhicules.

.🇩🇿 نتمنى هذا النوع من الرقابة يكون يوميًا وعلى الجميع دون استثناء.

في هذه الحالة، تم تسجيل عدة مخالفات:

• مواصلة السياقة رغم التبليغ الفوري

• عدم صلاحية أضواء التوقف

• ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري

.. #ســـڨّــم_روحك ☺️ pic.twitter.com/URGK53AgGS — Wiicoin™ 🇩🇿 (@wiicoin15) July 18, 2026



En plus des mesures répressives, il est vital de promouvoir une culture de respect des charges légales.

La responsabilité collective est primordiale pour protéger les infrastructures et les vies humaines, appelant chaque acteur à contribuer activement à cet effort commun.