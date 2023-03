En Algérie, les dernières années ont été particulièrement rudes pour le secteur automobile. Entre l’interdiction d’importation des véhicules neufs et la fermeture des usines d’assemblage, le pays est passé par une crise sans précédent qui a pénalisé tous les acteurs du secteur. Dans cette optique, le mois de mars 2023 serait-il le début de la fin pour la crise automobile en Algérie ?

Des initiatives gouvernementales visant à relancer le marché automobile algérien

Le gouvernement algérien prend diverses mesures afin de relancer le secteur automobile en Algérie. Par exemple, le projet d’usine Fiat dans la wilaya d’Oran devrait bientôt voir le jour. Selon le gouverneur de la wilaya, le taux de réalisation des travaux est très avancé et la première unité industrielle de l’usine est déjà achevée. De plus, le wali Said Sayoud a affirmé que le taux d’avancement des travaux au niveau de la deuxième unité est de 45%.

Les conséquences de la crise sur le marché algérien

La suspension de l’importation des véhicules neufs et la fermeture des usines d’assemblage ont eu de graves conséquences sur le marché automobile algérien. Non seulement, les prix des véhicules neufs sont montés en flèche mais il y a également une pénurie d’occasions, ce qui rend la recherche d’une voiture encore plus difficile. De plus, le carburant reste ruinueux, ce qui rend la conduite des véhicules moins pratique.

Une tendance positive pour le mois de mars 2023

Bien que la crise automobile puisse sembler sans fin, la tendance est positive pour le mois de mars 2023. Notre reporter algérien a rencontré Ahmed Benfriha, un spécialiste du secteur automobile.

M. Benfriha affirme que le marché automobile algérien se stabilise progressivement et qu’un nombre croissant de personnes sont intéressées par l’achat de véhicules neufs ou d’occasion. Il estime que le mois de mars 2023 sera un bon mois pour le marché automobile algérien et que cela marque le début de la fin de la crise automobile en Algérie.

Un défi de taille pour le secteur

Malgré cette tendance positive, le secteur automobile algérien est confronté à un défi de taille : attirer et fidéliser les clients. Les citoyens algériens sont devenus très prudents en matière d’investissements automobiles, notamment en raison des tarifs prohibitifs des véhicules neufs et de l’absence de financement facile. Les fabricants automobiles doivent donc trouver des solutions innovantes pour encourager les consommateurs à investir dans l’achat de véhicules.

Vers une reprise plus rapide ?

Avec le retour des usines d’assemblage et la relance du commerce des véhicules neufs et d’occasion, le secteur automobile algérien devrait connaître une reprise plus rapide que prévu. Certains experts du secteur estiment que, si les conditions économiques et politiques sont favorables, le marché automobile algérien pourrait atteindre son apogée dès 2026, ce qui permettrait à l’Algérie de redevenir une destination attractive pour les constructeurs automobiles.

Bien qu’il soit trop tôt pour dire si le mois de mars 2023 marquera réellement le début de la fin de la crise automobile en Algérie, il est certain qu’une amélioration notable de la situation est à prévoir.

Sources