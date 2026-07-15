Le mois de Safar commence ce jeudi, une tradition qui intrigue et rassemble

Découvrez les dernières nouvelles concernant le calendrier islamique en Tunisie. Le début du mois de Safar de l’année 1448 de l’Hégire a été officiellement annoncé, marquant une étape importante dans le suivi des mois lunaires.

Cette annonce repose sur l’observation traditionnelle du croissant lunaire, complétée par des calculs astronomiques.

Le rôle du mufti dans l’annonce du mois de Safar

Le mufti de la République tunisienne, Hichem Ben Mahmoud, joue un rôle crucial dans l’annonce du début du mois de Safar.

Cette annonce a été faite par le biais d’un communiqué du Dar Al-Ifta, soulignant l’importance de cette institution dans la détermination des dates du calendrier islamique.

Le communiqué précise que le jeudi 16 juillet marquera le début du mois de Safar, tandis que le mercredi 15 juillet sera le dernier jour de Mouharram.

Cette détermination repose sur l’observation du croissant lunaire, complétée par des calculs astronomiques à titre indicatif.

Détermination des dates du calendrier islamique

La transition entre les mois de Mouharram et de Safar est déterminée par l’observation du croissant lunaire. Le mercredi 15 juillet est ainsi désigné comme le 30e et dernier jour de Mouharram. Cette méthode traditionnelle est essentielle pour fixer les dates du calendrier islamique.

En complément, les calculs astronomiques sont utilisés pour confirmer ces observations. Ils servent de guide pour anticiper l’apparition du croissant, assurant une précision accrue dans la détermination des mois. Ainsi, le jeudi 16 juillet est annoncé comme le début du mois de Safar.

Importance du mois de Safar pour la communauté musulmane

Le début du mois de Safar, annoncé pour le jeudi 16 juillet, revêt une importance particulière pour la communauté musulmane.

Ce mois, deuxième du calendrier islamique, est souvent associé à des traditions et des coutumes spécifiques.

Il marque une période de réflexion et de renouvellement spirituel, incitant les fidèles à renforcer leur foi et à se préparer pour les mois à venir.

La communauté anticipe ce moment avec une certaine ferveur, car chaque mois lunaire apporte son lot de bénédictions et d’opportunités.

Le début de Safar est ainsi accueilli avec des prières et des rassemblements, soulignant l’unité et la continuité de la tradition islamique.