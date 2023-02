Le monoxyde de carbone continue de tuer en Algérie – Comment l’éviter ?

Le monoxyde de carbone, ce tueur silencieux qui fauche de plus en plus d’Algériens. De nombreux décès ont été constatés. En effet, les décès dus au monoxyde de carbone sont le plus souvent constatés en hiver. Et pour cause, le manque d’aération des maisons.

Mais si l’absence d’aération en est la cause, c’est surtout aussi parce que la plupart des foyers se réchauffent par le biais de sources émettrices de carbone. Le sous-directeur des statistiques et de l’information à la direction de la protection civile met en garde la population.

Le colonel Farouk Achour a révélé le nombre de décès constatés par asphyxie au monoxyde de carbone cette année 2023. Ils sont au nombre de 54, les personnes ayant perdu la vie dans ces circonstances en ce mois de janvier. À titre de comparaison, à la même période de l’année dernière, janvier 2022, le nombre de morts asphyxiées par le monoxyde de carbone était de 33.

Quelques mesures préventives

Face à cette situation inquiétante, il est important pour la population de savoir s’en prémunir.

Tout d’abord, l’intoxication au monoxyde de carbone est souvent dû à :

La vétusté de l’appareil de chauffage ou de production d’eau chaude, ou un mauvais entretien de ces derniers.

Une mauvaise évacuation d’air au niveau de l’installation des appareils à combustion ou une incompatibilité avec le logement.

Une mauvaise aération de la maison.

Une utilisation non adaptée des appareils.

Merci à la présidence algérienne. Beaucoup trop de victimes au monoxyde de carbone, le fait que ce soit gratuit et installé par l'entreprise publique, garantira l'équipement de tous les foyers.#Algerie #Algeria #Afrique https://t.co/wiJ8u2AGTX — Féez۞🇫🇷🇩🇿🇪🇭🇵🇸 (@FaizEnaa) January 27, 2023

Pour s’en prémunir, il est donc important de détecter tout dysfonctionnement et d’apporter une solution.

De son côté, le service de Protection civile intensifie la sensibilisation au niveau de la population en incitant les Algériens à pratiquer “les règles basiques” de sécurité. L’institution déclare par ailleurs avoir pu sauver plus de 700 personnes.