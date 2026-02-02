Le Mouloudia signe enfin sa première victoire en CAF CL, retour sur un match plein de rebondissements

Le Mouloudia d’Alger a brillamment remporté son premier match de groupe face à Saint-Eloi Lupopo, se rapprochant ainsi des quarts de finale de la Champions League Africaine.

Malgré quelques approximations, l’équipe a su tirer son épingle du jeu grâce à une stratégie audacieuse de l’entraîneur Molwena et des performances notables de jeunes joueurs prometteurs.

Le Mouloudia d’Alger signe une victoire cruciale en CAF CL

Le Mouloudia d’Alger a repris du poil de la bête dans la course pour les quarts de finale de la Champions League Africaine, en décrochant une victoire déterminante contre Saint-Eloi Lupopo.


Cette rencontre a été marquée par l’audace de Molwena qui a choisi d’intégrer deux jeunes talents, Yakoub Gassi et Meslem Anatouf, respectivement en défense et en attaque.

Malgré une domination évidente, le MCA a montré quelques faiblesses en première mi-temps. Les performances de Gassi et Anatouf ont été notables malgré leur jeune âge.

Anatouf s’est particulièrement distingué dans les duels, même s’il lui reste à perfectionner son dernier geste.


La seconde période a vu le MCA revenir avec plus de détermination, ouvrant le score grâce à une tête bien placée de Khelif.

Cette victoire place désormais le MCA à égalité de points avec son adversaire du jour et à un point de Mamelodi Sundowns, prochain adversaire en Afrique du Sud.

Des rebondissements et des opportunités manquées, comment le MCA a-t-il dominé le match ?

La domination du Mouloudia d’Alger était palpable malgré quelques imprécisions en première mi-temps.

Boukholda s’est illustré dans la création de jeu, tandis qu’Anatouf, bien que performant dans les duels, a manqué de précision dans ses derniers gestes.

Le tournant du match est survenu à la 53e minute lorsque Khelif a ouvert le score pour le MCA.


Lupopo a eu l’opportunité d’égaliser à la 71e minute, mais a échoué face au gardien Guendouz. Cette victoire place le MCA en bonne position pour la suite de la compétition.

Quel impact cette victoire a-t-elle sur le classement du MCA et quels sont les défis à venir ?

Cette victoire propulse le Mouloudia d’Alger à un total de 4 points, à égalité avec Saint-Eloi Lupopo et à une courte distance de Mamelodi Sundowns.


Le MCA se trouve donc dans une position favorable pour la suite du tournoi.

Le prochain défi du MCA sera de taille : affronter le leader Al Hilal. Ce match sera crucial pour la suite de la compétition et pourrait bien bouleverser le classement actuel.

