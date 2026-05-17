Le mufti annonce la date de l’Aïd al-Adha, une célébration attendue avec émotion

Le calendrier islamique réserve toujours des moments importants pour la communauté musulmane.

En 2026, l’observation du croissant lunaire et les calculs astronomiques ont permis de déterminer les dates clés du mois de Dhou al-Hijja.

Découvrez les détails de ces événements marquants pour mieux vous préparer aux célébrations à venir.

Le calendrier islamique dévoilé par le mufti

Le mufti de la République Tunisienne, Hichem Ben Mahmoud, a annoncé que le lundi 18 mai 2026 marquera le début du mois de Dhou al-Hijja de l’année 1447 de l’Hégire.

Cette annonce repose sur l’observation du croissant lunaire et les calculs astronomiques, qui déterminent le début de chaque mois dans le calendrier islamique.

Le communiqué précise également que l’Aïd al-Adha sera célébré le mercredi 27 mai 2026, correspondant au 10 Dhou al-Hijja 1447. Le dimanche 17 mai sera ainsi le dernier jour du mois de Dhou al-Qi’da, clôturant ce cycle lunaire.

célébration de l’Aïd al-Adha en 2026

L’Aïd al-Adha, une fête majeure dans le calendrier islamique, sera célébré le mercredi 27 mai 2026, correspondant au 10 Dhou al-Hijja 1447.

Cette date est déterminée par l’observation du croissant lunaire, marquant le début du mois sacré de Dhou al-Hijja.

🇹🇳 ☪️ | Le grand imam d’Al-Zaytuna, Hichem Ben Mahmoud, a annoncé que l’Aïd al-Adha sera célébré le 27 mai 2026 en Tunisie, correspondant au 10 Dhou al-Hijja 1447 de l’Hégire. ▪️ Selon l’annonce officielle, le dimanche 17 mai marquera le 30e et dernier jour du mois de Dhou… pic.twitter.com/eTHuDjuU9q — Tounes El Khadra | تونس الخضراء 🌿🇹🇳 (@TounesKhadra) May 16, 2026



Le dimanche 17 mai 2026 marquera la fin du mois de Dhou al-Qi’da, selon les observations lunaires et les calculs astronomiques.

Cette période est cruciale pour les musulmans, car elle précède le pèlerinage à La Mecque, un des cinq piliers de l’Islam.

attente et préparation spirituelle

La fin du mois de Dhou al-Qi’da, le dimanche 17 mai 2026, est empreinte d’une attente fervente pour les fidèles.

Ce jour marque la transition vers Dhou al-Hijja, un mois sacré qui revêt une importance particulière pour les musulmans du monde entier.

L’anticipation est palpable, car ce mois est synonyme de pèlerinage à La Mecque, un moment de dévotion intense et de réflexion spirituelle.

Les croyants se préparent avec soin pour cette période, renforçant leur foi et se concentrant sur les valeurs de partage et de solidarité.

L’arrivée de Dhou al-Hijja est un moment de rassemblement et de renouveau spirituel, où chaque fidèle aspire à se rapprocher de sa foi et à vivre pleinement les enseignements de l’Islam.