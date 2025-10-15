Le navire Tassili II d’Algérie Ferries immobilisé à Marseille, une situation qui inquiète les voyageurs

Le ferry Tassili II, de la compagnie Algérie Ferries, est immobilisé au port de Marseille depuis le 13 octobre.

C’est une situation récurrente pour le Tassili II qui avait déjà été retenu pour contrôle en juillet et février 2024. Cette immobilisation intervient alors que la flotte d’Algérie Ferries est déjà réduite avec l’arrêt du Tariq Ibn Ziyad en Grèce.

Tassili II : une immobilisation qui suscite des interrogations

Depuis le 13 octobre, le Tassili II, un ferry de la compagnie Algérie Ferries, est à l’arrêt au port de Marseille. Cette décision a été prise par le centre de sécurité des navires de la Direction interrégionale de la mer Méditerranée (Dirm Med).

L’immobilisation s’inscrit dans le cadre du contrôle de l’État du port, une procédure prévue par le mémorandum de Paris.

Le navire se trouve actuellement au poste 12 de la gare maritime internationale du port marseillais, comme le confirment les données publiées sur Vesselfinder. Les raisons précises de cette mesure n’ont pas encore été divulguées au public.

Un historique d’irrégularités pour le Tassili II ?

Ce n’est pas la première fois que le Tassili II est sous les feux de la rampe.

26 Déficiences détectées en juillet Le 31 juillet 2024, 26 problèmes techniques avaient été relevés lors d’un contrôle.

En effet, le 31 juillet 2024, le navire avait été retenu pour une journée suite à la détection de 26 déficiences.

Plus tôt la même année, en février, 11 irrégularités avaient été signalées lors d’une escale à Alicante, en Espagne. Ces incidents passés jettent une lumière inquiétante sur l’immobilisation actuelle du ferry.

Algérie Ferries face à une crise de flotte ?

La situation se complique pour Algérie Ferries. Le Tassili II, qui devait assurer une traversée entre Marseille et Oran le 18 octobre, est immobilisé, créant des perturbations dans le programme de la compagnie.

J’avais réservé ma traversée Marseille-Oran depuis plusieurs semaines. Quand j’ai appris l’immobilisation du ferry, tout mon voyage a dû être reprogrammé. Ce genre d’incident a de vraies conséquences sur notre quotidien. Malika, 42 ans, enseignante

Par ailleurs, un autre navire, le Tariq Ibn Ziyad, reste à l’arrêt en Grèce. La compagnie doit donc maintenir ses liaisons avec seulement trois ferries opérationnels le Badji Mokhtar, l’El Djazair II et l’El Venizelos. Cette situation met en lumière les difficultés actuelles de la flotte d’Algérie Ferries.