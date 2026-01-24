Le nouveau Code de la route adopté, mais 11 articles font débat au Conseil de la nation

Le Conseil de la nation a récemment adopté un nouveau Code de la route, marquant une étape importante dans les efforts de l’État pour améliorer la sécurité routière.

Toutefois, 11 articles ont suscité des réserves et seront examinés par une commission paritaire. Cette nouvelle loi vise à équilibrer prévention et dissuasion, tout en répondant aux défis posés par l’augmentation des accidents de la route.

Adoption du nouveau code de la route : quels sont les articles controversés ?

Le Conseil de la nation a récemment approuvé le texte de loi portant sur le Code de la route, tout en exprimant des réserves sur 11 articles spécifiques.

Ces articles, numérotés 104, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 161, 166 et 170, ont suscité des débats et seront soumis à un examen juridique et constitutionnel plus approfondi.

Cet examen sera effectué par une commission paritaire composée de représentants des deux chambres du Parlement.

Cette procédure vise à garantir que toutes les dispositions législatives respectent les principes fondamentaux de notre système juridique.

Les enjeux de la réforme : sécurité routière et prévention des accidents

Cette nouvelle loi s’inscrit dans une démarche proactive de l’État pour renforcer la sécurité routière. Elle vise à protéger les usagers de la route et à garantir une circulation plus sûre.

Les nouvelles dispositions législatives tiennent compte des évolutions et transformations internes dans le domaine de la sécurité routière.

L’objectif ultime est d’établir un équilibre entre prévention et dissuasion, tout en intégrant ces aspects dans un cadre juridique cohérent pour la gouvernance routière.

Cette réforme est donc essentielle pour faire face à l’augmentation des accidents de la route et préserver des vies humaines.

Comment assurer une application juste et équitable du nouveau Code de la route ?

Pour garantir une mise en œuvre équitable de cette loi, le ministre a affirmé que toutes les conditions nécessaires seront mises en place.

Cela implique une application transparente des dispositions législatives, sans favoritisme ni discrimination.

En termes d’impact, l’attente est grande : une réduction significative des accidents de la route et une amélioration de la sécurité routière.

Cette loi devrait ainsi contribuer à sauver des vies et à prévenir les accidents, tout en respectant les droits et libertés de chaque usager de la route.