Le nouveau code de la route en Algérie, un projet de loi qui pourrait changer la donne sur les routes

L’Algérie s’apprête à révolutionner sa sécurité routière avec un nouveau code de la route.

4000 Amende minimale Le montant de base pour les infractions les moins graves est fixé à 4.000 dinars, illustrant la volonté du projet de loi d'encadrer même les manquements mineurs.

Ce projet de loi, visant à diminuer les accidents et renforcer la sécurité, propose des sanctions plus strictes, une réglementation accrue pour l’obtention du permis de conduire et une attention particulière portée aux normes de sécurité des pièces de rechange des véhicules.

Vers une sécurité routière renforcée en Algérie : le nouveau projet de loi

Le nouveau code de la route en Algérie vise à réduire les accidents et améliorer la sécurité routière. Ce projet de loi propose des mesures strictes, incluant des amendes, des peines de prison et un contrôle rigoureux de la délivrance des permis de conduire.

L’objectif est de garantir que les conducteurs respectent les règles de circulation et que les véhicules sont en bon état.

Le texte cherche également à réviser les sanctions pour certaines infractions et à criminaliser d’autres.

Il insiste sur l’importance de respecter les normes de sécurité routière, y compris pour les pièces de rechange des véhicules. Cette initiative vise à créer un environnement routier plus sûr pour tous les usagers en Algérie.

Quelles sont les nouvelles sanctions prévues ?

Le nouveau code de la route en Algérie distingue quatre degrés d’infractions. Les infractions de premier degré, les moins graves, entraînent une amende de 4.000 dinars.

Cela comprend le non-respect des règles par les piétons et diverses autres infractions mineures. Les infractions de deuxième et troisième degré, plus sérieuses, sont punies respectivement d’amendes de 6.000 et 9.000 dinars.

Les infractions de quatrième degré, les plus graves, sont sanctionnées par une amende de 15.000 dinars.

En outre, des peines de prison sont prévues pour les infractions ayant causé la mort ou des blessures involontaires. Ces mesures visent à renforcer la sécurité routière et à responsabiliser davantage les conducteurs.

Un contrôle plus strict pour l’obtention du permis de conduire : quels changements ?

Pour obtenir un permis de conduire en Algérie, les candidats doivent désormais fournir un dossier complet.

Ce dernier doit inclure un certificat médical et des analyses prouvant l’absence de drogues ou de substances psychotropes dans leur organisme.

Les sanctions plus lourdes vont sûrement faire réfléchir beaucoup d’automobilistes. Quand on passe nos journées sur la route, on voit bien à quel point certains comportements mettent tout le monde en danger. Samir, 45 ans, chauffeur de taxi

De plus, une période probatoire de deux ans est instaurée pour les nouveaux conducteurs. La validité du permis peut être réduite si le conducteur souffre d’une maladie affectant ses capacités de conduite.

Enfin, lors du renouvellement du permis ou en cas de maladie, la présentation de certificats médicaux devient obligatoire. Ces nouvelles mesures visent à garantir la sécurité de tous sur les routes algériennes.