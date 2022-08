Le nouveau film Franco-Algérien « Citoyen d’honneur » encore une fois tourné au Maroc !

Le film tant attendu intitulé « citoyen d’honneur » sera très prochainement disponible sur nos écrans. Il s’agit d’une réalisation de Mohamed Hamidi, un réalisateur Franco-algérien.

Le célèbre comédien Kad Merad joue le rôle principal dans le film Citoyen d’honneur. Il incarne Samir Amin, un écrivain algérien qui a gagné le prix de Citoyen d’honneur.

L’histoire est une adaptation du film argentin « El ciudadano ilustre ». Le 18 août dernier, l’avant-première du film a été projetée pour la première fois au Club Lincoln, à Paris.

Samir Amin est un écrivain à succès. D’ailleurs, il a gagné le prix Nobel de la littérature. Il habite la capitale française.L’histoire met en avant son retour en Algérie.

En effet, après avoir été envahi par les médias, ainsi que par son éditeur qui attend toujours son dernier roman, l’écrivain de 55 ans trouve une opportunité pour rentrer au pays.

En effet, il est complètement épuisé par sa vie d’auteur, raison pour laquelle il refuse toutes les invitations qu’il a obtenues de la part de maisons d’édition du monde entier.

Dans le film, Samir Amin a quitté en clandestin l’Algérie pour échapper au service militaire. De ce fait, il n’a pas pu assister aux funérailles de son père, à son décès.

C’est un pays où il ne pensait plus remettre les pieds. Vu son succès fulgurant, des autorités algériennes lui envoient une invitation intéressante. Ce qui le pousse à rentrer.

Citoyen d honneur un film #franco_algérien tourné au #Maroc.

Ça c devenu yne tradition de tourner des films sur l #Algérie dans un pays ennemi. On a rien de commun désormais avec cette race. Les studios existent en #Tunisie. Et c films auront intérêts de changer de décor… pic.twitter.com/AgtBCse4xj

— Bouzid (@AlgerieFelGalb) August 28, 2022