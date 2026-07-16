Le Paradou AC face à un tournant décisif, l’ère Zetchi touche-t-elle à sa fin ?

Le Paradou AC, pilier du football algérien, pourrait bientôt changer de mains. Les frères Zetchi envisagent de céder ce club renommé pour sa formation de jeunes talents.

Cette potentielle vente, non confirmée officiellement, suscite des interrogations sur l’avenir du modèle de développement du Paradou.

Un club emblématique à vendre

Le football algérien pourrait bientôt voir un de ses projets les plus emblématiques changer de mains. Selon le quotidien El Khabar, le Paradou AC est potentiellement en vente, une nouvelle qui suscite de nombreuses interrogations parmi les passionnés du ballon rond.

Les frères Kheireddine et Hassan Zetchi, actuels propriétaires et principaux actionnaires, envisagent de céder l’intégralité du projet.

Kheireddine et Hassan Zetchi sont désormais ouverts à la vente du Paradou AC après la relégation en Ligue 2. Les nombreux départs de joueurs et de membres de l’académie renforcent l’idée d’un changement de propriétaire. 🗞️| @alkhabar#ParadouAC pic.twitter.com/zM2yEcS16j — F.M.Y (@Mohamedyou85246) July 15, 2026



Cette vente inclurait non seulement l’équipe première, mais aussi l’académie de formation et le centre de Baba Ali, des éléments clés du succès du Paradou AC.

Cette décision intervient dans un contexte difficile, marqué par la relégation en Ligue 2 et des problèmes judiciaires pour Kheireddine Zetchi.

Impact sur le modèle de formation

La vente potentielle du Paradou AC soulève des questions cruciales sur l’avenir de son modèle de formation, qui a produit des talents tels que Ramy Bensebaïni et Youcef Atal.

Ce modèle, axé sur le développement des jeunes plutôt que sur des investissements massifs, a transformé le football algérien en offrant une plateforme aux jeunes joueurs pour atteindre les plus grands championnats européens.

Un changement de propriétaire pourrait menacer la pérennité de cette approche unique. Si le modèle venait à être modifié ou abandonné, cela pourrait représenter un tournant majeur pour le football algérien, affectant la production de futurs talents.

Conséquences incertaines de la vente

La vente potentielle du Paradou AC intervient dans un contexte délicat, avec la relégation du club en Ligue 2 et les problèmes judiciaires de Kheireddine Zetchi.

L’absence de confirmation officielle exige une prudence face à ces informations. Cependant, si la vente se concrétise, elle pourrait marquer un nouveau chapitre pour le club et le football algérien.

Ce changement pourrait avoir des conséquences positives, comme un nouvel élan financier, ou négatives, en menaçant le modèle de formation qui a fait la renommée du Paradou. L’avenir du club reste donc incertain, entre espoir et inquiétude.