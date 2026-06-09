Le Parc national de Théniet El Had rejoint l’Unesco, un trésor naturel à protéger

Le Parc national de Théniet El Had, récemment intégré au Réseau mondial des réserves de biosphère de l’UNESCO, se distingue par sa biodiversité exceptionnelle.

S’étendant sur plus de 3.400 hectares, il abrite des forêts majestueuses et des sites panoramiques remarquables, renforçant ainsi son attractivité écologique et touristique à l’échelle internationale.

Le parc national de Théniet El Had : un nouveau joyau du réseau mondial de l’UNESCO

Le Parc national de Théniet El Had a récemment été intégré au Réseau mondial des réserves de biosphère de l’UNESCO, suite à l’approbation de son dossier par le Conseil international de coordination du Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB).

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Cette reconnaissance, obtenue lors de la 38e session du MAB au Paraguay, souligne l’importance écologique du parc.

Cette distinction internationale valorise les efforts de conservation et de développement durable menés au sein du parc.

Elle renforce également sa visibilité mondiale, attirant l’attention sur sa biodiversité exceptionnelle et ses paysages remarquables.

Pourquoi le parc national de Théniet El Had est-il si précieux écologiquement ?

S’étendant sur plus de 3.400 hectares, le Parc national de Théniet El Had est un trésor écologique d’Algérie.

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Ses forêts luxuriantes abritent des espèces végétales emblématiques telles que le cèdre de l’Atlas, le pin d’Alep, le chêne vert et le chêne-liège.

Ces arbres majestueux forment un écosystème unique, essentiel à la préservation de la biodiversité locale.



En plus de sa flore, le parc est un refuge pour plus de 100 espèces d’animaux sauvages, incluant reptiles, mammifères et oiseaux.

Les reliefs montagneux, culminant à plus de 1.700 mètres, offrent des habitats variés et contribuent à la richesse biologique du site.

Un trésor naturel à découvrir

Le mont Ras El Brarit et le sommet Kef Siga, culminant à plus de 1.700 mètres, sont des joyaux du Parc national de Théniet El Had.

Ces sites offrent des vues panoramiques époustouflantes sur les forêts denses et les chaînes montagneuses environnantes, invitant les visiteurs à une immersion totale dans la nature.

La reconnaissance par l’UNESCO renforce la protection de ces sites exceptionnels, tout en stimulant la recherche scientifique et en augmentant l’attractivité touristique durable du parc.

Cette distinction internationale assure un équilibre entre préservation écologique et développement touristique responsable.