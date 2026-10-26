Le Parlement algérien donne son feu vert à une mission militaire au Niger, une décision qui suscite des débats passionnés

Le Parlement algérien a récemment approuvé l’envoi de troupes de l’Armée nationale populaire au Niger.

Cette décision, conforme à la Constitution, vise à protéger les intérêts énergétiques et à renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays, marquant une étape clé dans les relations bilatérales algéro-nigériennes.

Approbation parlementaire unanime : un tournant décisif

Le processus d’approbation parlementaire pour l’envoi de troupes algériennes au Niger a impliqué les deux chambres du Parlement algérien : le Conseil de la nation et l’Assemblée populaire nationale (APN).

🚨🇩🇿🇳🇪 ALGÉRIE–NIGER | Le Parlement examine un possible déploiement de l’ANP au Niger. 🏛️ Les deux chambres du Parlement algérien sont réunies ce 25 octobre 2026 dans le cadre d’une session extraordinaire qui pourrait ouvrir la voie à l’envoi d’unités de l’Armée nationale populaire au Niger. (TSA⁠) ⚖️ Une telle décision est strictement encadrée par l’article 91 de la Constitution : le président de la République peut décider de l’envoi d’unités militaires à l’étranger, mais seulement après l’approbation des deux tiers des membres de chacune des deux chambres du Parlement. (TSA⁠) 🤝 Cette séquence intervient quelques jours après la signature d’un protocole de coopération militaire entre Alger et Niamey, dans un contexte de forte instabilité sécuritaire au Sahel. (TSA⁠) 🛡️ Si le déploiement est officiellement validé, il marquerait une étape importante dans la coopération militaire algéro-nigérienne et dans la manière dont l’Algérie entend protéger ses intérêts stratégiques au sud de ses frontières. — DZair Média (@DzairMediaa) October 25, 2026



Conformément à l’article 91, alinéa 2, de la Constitution algérienne, le président Abdelmadjid Tebboune a soumis une notification pour examen. Le Conseil de la nation a approuvé cette décision à l’unanimité, avec 148 voix favorables, tandis que l’APN l’a validée à la majorité absolue.

Cette approbation marque un tournant décisif dans la politique étrangère de l’Algérie, soulignant son engagement à protéger ses intérêts énergétiques et à renforcer la coopération sécuritaire avec le Niger.

Les discussions ont mis en avant l’importance des accords bilatéraux et des projets énergétiques communs, tels que le gazoduc transsaharien. Cette décision stratégique reflète la volonté de l’Algérie de défendre ses intérêts et de soutenir ses partenaires régionaux.

Protection des intérêts énergétiques et coopération sécuritaire

L’envoi de troupes algériennes au Niger s’inscrit dans une stratégie visant à protéger les intérêts énergétiques de l’Algérie, notamment à travers la coopération avec le Niger.

Une première depuis 1973 : l’armée algérienne se déploie officiellement hors de ses frontières, au Niger. 📍 Point d’ancrage : Madama (près de la Libye) 🎯 Mission : Sécurisation exclusive des installations pétrolières, dont le champ Kafra (Sonatrach), sans engagement au combat.

#Dzair #Algerie #Niger #Sahel #Geopolitique #الجزائر #الجيش_الجزائري #الساحل #AES — Sahelinfo223 (@sahelinfo223) October 25, 2026



Sonatrach, la compagnie nationale algérienne, est active dans le secteur des hydrocarbures au Niger, en partenariat avec Sonidep. Le projet de gazoduc transsaharien (TSGP), reliant le Nigeria à l’Europe via le Niger et l’Algérie, est également un enjeu majeur.

Par ailleurs, la coopération sécuritaire entre les deux pays s’est intensifiée, avec des livraisons d’équipements militaires et des missions de soutien de l’armée algérienne. Un protocole de coopération militaire a été signé, renforçant les liens bilatéraux et assurant la stabilité régionale.

Engagement algérien pour la stabilité régionale

L’approbation parlementaire pave la voie à la mise en œuvre de la décision présidentielle d’envoyer des unités de l’Armée nationale populaire (ANP) au Niger. Cette initiative témoigne de l’engagement de l’Algérie à défendre ses intérêts communs avec le Niger, notamment dans les secteurs du pétrole et des mines.



Le président Tebboune a souligné l’importance de ces intérêts lors de récentes déclarations, affirmant la détermination de l’Algérie à protéger ses partenaires et ses investissements. Le protocole de coopération militaire signé entre Alger et Niamey renforce cette dynamique, consolidant les liens bilatéraux.

En envoyant des troupes, l’Algérie démontre sa volonté de contribuer à la stabilité régionale et de sécuriser les projets énergétiques stratégiques. Cette démarche s’inscrit dans une vision plus large de coopération sécuritaire, essentielle pour le développement économique et la paix dans la région.